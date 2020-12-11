Урбанист рассказал, что будет с большими городами после пандемии

Число россиян, планирующих переехать из малых городов, растет — 87% жителей городов с населением до 50 тысяч человек собираются переехать в город побольше. Урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман объяснил ФАН, что будет с российскими городами в будущем.

Исследование специалистов Высшей школы экономики показало, что в 2020 году о переезде в другие регионы задумывались 42% жителей РФ. 87% жителей малых городов уверены, что у них нет шанса получить качественное образование по выбранной профессии в месте проживания, аналогичного мнения придерживаются 67% жителей средних городов и 41% жителей крупных городов, кроме Москвы и Петербурга.

Однако аналитики датского Saxo Bank имеют другое мнение. Эксперты пришли к выводу, что в 2021 году одним из последствий пандемии коронавируса станет опустение мегаполисов. Среди причин они называли возможность удаленного формата работы и снижение количества предложений на рынке труда в крупных городах.

Причины переезда

Аркадий Гершман рассказал, почему аналитики имеют разные взгляды на будущее городов. Эксперт объяснил, по каким причинам люди переезжают в крупные населенные пункты.

«Люди переезжают из деревень в города по вполне конкретным причинам: получение образования, самореализация, поиск пары, просто улучшение качества жизни. Еще с пещерных времен повелось, что когда ты живешь в обществе, то на мамонта охотиться легче. Точно так же и с городами: когда создаются общественные блага, они делятся на всех. Поэтому у вас появляется доступ к большему количеству ресурсов, будь то здравоохранение, образование, кафе, рестораны, библиотеки и кинотеатры и что-либо еще, что нужно для повседневной жизни», — отметил урбанист.

Гершман подчеркнул, что людям нужно не только иметь рабочие и спальные места, но и между этими местами перемещаться и получать хорошее впечатление. Даже если денег не очень много, все равно хочется чего-то красивого и приятного, и города нам это дают, обратил внимание эксперт.

Однако в большинстве своем рабочие места и возможность реализоваться есть в более или менее крупных городах, которые уже перестроились на новую экономику. Именно поэтому люди переезжают в более крупные города. Проблема малых городов стоит очень остро, и нет какого-то универсального простого решения, заявил собеседник ФАН.

Будущее городов

Тренд на удаленную работу существовал давно, а пандемия его лишь ускорила. Но даже возможность работать удаленно города не убьет, добавил Гершман.

В настоящий момент наблюдается дикая гиперурбанизация, и она останавливаться не будет, подчеркнул специалист. Но теперь между городами есть конкуренция, поскольку сейчас человек может переехать в другой город, но не потерять работу.

«Естественно люди поедут туда, где лучшие условия, где ребенку можно найти хорошую школу и курсы, где безопасные улицы, где нет проблем с экологией и преступностью, где красивая архитектура, много разного общепита, развита сфера услуг. То, что сейчас происходит из-за пандемии, не приведет к вымиранию городов, но конкуренция между ними усилится еще сильнее», — уверен блогер.

Гершман обратил внимание, что в больших городах лучше медицина, потому что, как и любое общественное благо, она делится на многих людей, и поэтому такая медицина доступнее. Именно поэтому крупные мировые, азиатские и российские мегаполисы справляются с коронавирусом куда лучше, чем деревни и малые города, потому что чем больше столица, тем больше коек и больше возможностей.

«Так или иначе эти исследования не противоречат друг другу. Просто нужно понимать контекст, выходить за грани этого вопроса, обращая внимание на то, для чего мы живем в городах, и тогда принципе все более или менее встает на свои места», — заключил урбанист.

Специалисты Высшей школы экономики в ходе опроса «Социальное самочувствие россиян» также выяснили, что граждане стали больше рассчитывать на свои накопления во время пенсии. Доля тех, кто надеется на государственную пенсию, сократилась с 56% в 2018 году до 43% в нынешнем.