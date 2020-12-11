Экономист прокомментировал прогноз Минстроя о стоимости жилья в России

Москва, 11 декабря. Программа льготной ипотеки, а также «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека» провоцируют искусственный рост цен на жилье, однако объем предложений не увеличивается.

Так финансовый аналитик Андрей Кочетков прокомментировал новый прогноз Минстроя РФ о стоимости жилой недвижимости в стране в 2021 году. По словам эксперта, рост цен на квартиры в этом году связан со снижением ключевой ставки Центробанка и действием правительственной программы льготной ипотеки. Кроме того, существуют разного рода региональные программы по повышению доступности жилья для граждан, отметил эксперт в беседе с «ПолитРоссией».

«Поскольку ипотечные кредиты стали дешевле, люди начали их брать, несмотря на то, что сейчас не самые лучшие ожидания по рынку труда. Соответственно, спрос на квартиры вырос, а вот предложение осталось прежним, нет увеличения темпов ввода жилья», — объяснил экономист.

Он обратил внимание, что цены на недвижимость демонстрируют рост не только в Москве и на Дальнем Востоке, но и во всех крупных городах России. Причиной этому служит снижение стоимости кредита на жилье.

Однако возникновения «пузыря» на рынке жилья не предвидится, поскольку в России не такая большая закредитованность населения. При этом льготные программы провоцируют искусственное повышение цен на жилье, что может ускорить инфляцию, добавил Кочетков.

Член российской гильдии риелторов и эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков ранее сделал прогноз на 2021 год по ценам на новостройки. Специалист перечислил условия, при которых стоимость жилья может вырасти или упасть.