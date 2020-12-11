Ответы на популярные вопросы о коронавирусе разместят на сервисе Госуслуг

Москва, 11 декабря. Вся необходимая информация о пандемии коронавируса будет размещена на новом специальном сервисе Госуслуг.

Созданный сервис дает пользователям возможность задавать вопросы о COVID-19. Проект запущен на площадке Госуслуг. Информация об этом появилась в сообщении АНО «Национальные приоритеты». Организация также выступает куратором портала стопкоронавирус.рф.

«Задать вопрос можно в электронном виде, заполнив форму обратной связи. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно иметь упрощенную учетную запись», — рассказали создатели сервиса.

Площадка была создана в качестве дополнительного инструмента для тех граждан, которые не могут дозвониться до медицинских учреждений. Администраторы сервиса также будут рассматривать любые обращения, связанные с недопущением распространения COVID-19.

Как ранее отметили ученые Медицинской школы Гроссмана, чаще всего дети переносят коронавирусную инфекцию без проявления каких-либо симптомов или в легкой форме. Однако COVID-19, как и любая другая болезнь, имеет свои признаки. В их числе покраснение глаз, щек и ладоней.