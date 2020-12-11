Блэкаут в ливийском Триполи спровоцировали похитившие электрокабели мародеры

Триполи, 11 декабря. Группа неизвестных преступников срезала более десяти тысяч метров электрического кабеля за минувшую неделю в Ливии.

Представитель General Electricity Company (GEC) заявил, что пропажа проводов высокого напряжения произошла в районах Аль-Азизия и Ас-Савани. В общей сложности бандиты повредили ЛЭП на протяженности чуть больше 11 километров.

Руководство GEC неоднократно обращалось к функционерам Правительства национального согласия с требованием обеспечить безопасность подстанций. В компании считают, что жители Триполи, которые остаются без света на время ремонтных работ, страдают по вине «Министерства внутренних дел» ПНС.

Накануне бандиты обесточили участок дороги, соединяющей населенные пункты Тархуна и Бани Валид. Действия мародеров приносят большие убытки энергетической компании, сотрудники которой регулярно восстанавливают техническое обслуживание линий электропередач.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сотни домов в Триполи остались без света. Сильнее всех пострадал район Айн-Зара.