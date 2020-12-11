Трутнев надеется на строительство моста на Сахалин

, 11 декабря. Российский президент Владимир Путин меняет свое отношение к строительству моста на Сахалин. Так считает полпред главы РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Проект изначально вызывал много вопросов. Первые переговоры по его реализации были довольно сложными, так как на руках у президента не было ни документации, ни обоснований для строительства моста. Сейчас же, уверен Трутнев, Путин меняет свою точку зрения и может задуматься о реализации плана.

Многие специалисты заявляют, что возведение сооружения не имеет смысла. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что оно экономически нецелесообразно. Путепровод был бы полезен в случае постоянного большого грузопотока. По факту — его нет.

Федеральное агентство новостей недавно сообщало, что на развитие туризма на Сахалине и Курилах направят 15 миллиардов рублей. Здесь планируют реализовать несколько уникальных проектов.