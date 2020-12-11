Американские врачи: все действительно плохо

Число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 в Соединенных Штатах продолжает расти. Все больше американцев сталкиваются с плачевными последствиями заболевания.

Недавно опубликованные данные Министерства здравоохранения США наглядно демонстрируют значительное ухудшение эпидемиологической ситуации в стране. На прошлой неделе, как отмечает министерство, под завязку были загружены 200 американских больниц: в них не осталось ни одного свободного места.

В одной трети части всех больниц США занято более 90% коек интенсивной терапии. Половина пациентов — люди с COVID-19. Для сравнения: в первую неделю ноября зараженные коронавирусом из всех больных составляли 37%. По данным от 10 декабря количество госпитализаций в Штатах вновь побило очередной рекорд — 107 248 человек.

Госпитализация и смерть

Врачи уверены, цифры будут только ухудшаться — впереди Рождество. И если сейчас число заболевших после Дня благодарения возросло до 220 000 в день, то после главного праздника года оно может вырасти до отметки в 300 000 и, возможно, даже ее превысить.

«Все действительно плохо. За последние несколько недель мы наблюдали резкий рост инфекций. Мы видим, что за инфекциями следует госпитализация, а затем смерть», — сказал в интервью декан Школы общественного здравоохранения Университета Брауна, доктор Ашиш Джа.

Джа отметил, что по всей стране наблюдается острая нехватка медицинских работников. Из-за этого медперсонал вынужденно отправляют на работу за пределы родного штата.

«Воздействие коронавируса распространяется не только на зараженных. Это влияние на всех, кто нуждается в медицинской помощи. В больницах не хватает коек для всех, так что это гораздо более широкая проблема общественного здравоохранения, чем просто проблема COVID», — признался доктор.

Соединенные Штаты продолжают отчаянно надеяться на массовую вакцинацию, которая должна начаться уже в ближайшее время. 9 декабря от коронавируса за сутки погибли рекордные 3124 человека. Это больше, чем число жертв в результате терактов 11 сентября 2001 года.

Бывший секретарь Министерства здравоохранения и социальных служб США Кэтлин Себелиус заявила, что Америка находится в «совершенно беспрецедентном кризисе здравоохранения».

«Болезнь повсюду — Средний Запад, Западное побережье, Восточное побережье, Север, Юг. Медицинские работники истощены. Больницы полностью заполнены», — сказала Кэтлин.

Полмиллиона смертей

Согласно прогнозам Института показателей здоровья и оценки, к апрелю 2021 года от коронавируса США погибнут полмиллиона американцев. Это, конечно, не вызывает оптимизма. Врачи призывают людей не игнорировать маски и другие средства защиты, чтобы избежать еще большего количества госпитализаций и смертей. По наихудшему сценарию ожидается до 598 тысяч летальных исходов.

Консультанты по вакцинации рекомендуют в экстренном порядке начать прививать граждан вакциной Pfizer/BioNTech, которая, по их мнению, показывает высокую эффективность в клинических испытаниях. На сегодняшний день известно несколько летальных случаев у привитых добровольцев, еще у нескольких человек наблюдался паралич лица. Но вакцина, как пишет СNN, — это «действительно свет в конце туннеля» для американцев.

11 декабря сообщалось, что смертность от COVID-19 в США уже превысила потери государства во Второй мировой войне. По данным министерства по делам ветеранов, в военные годы в боях погибли 291 557 граждан США. В результате коронавируса, как сообщает Университет Джонса Хопкинса, в стране скончался 292 141 человек.