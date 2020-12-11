Боевые действия на севере Эфиопии наносят тяжелый ущерб приграничным странам

Власти Судана предупредили о дальнейшем ухудшении негативных последствий, которые испытывают государства, соседствующие со штатом Тыграй. По их мнению, главной причиной неминуемой гуманитарной катастрофы являются продолжающиеся боевые действия на севере Эфиопии.

Глава правительства штата Кассала Аль-тайб Мохамед Аль-Шейх выступил с заявлением, в котором утверждает, что на территории штата Тыграй продолжаются ожесточенные бои, и это в самом близком будущем приведет к гуманитарной катастрофе не только внутри Эфиопии, но и в соседствующих с ней странах. По сообщению информационного агентства «Суна», в настоящий момент в лагерях беженцев более 36 000 человек находятся буквально в невыносимых условиях.

«Штат Кассала непосредственно граничит с Эфиопией, и он, как никто другой, страдает как от большой нагрузки на социальные службы, принимающие беженцев, так и от многочисленных банд, которые, пользуясь хаосом в регионе, активно занимаются контрабандой наркотиков и торговлей людьми. Это слишком для штата, который обладает небольшой территорией и многочисленным населением», — заявил суданский чиновник.

По мнению исполняющего обязанности губернатора штата, на его территории становится все сложнее обеспечить не только прием беженцев, но и необходимый уровень безопасности. Наряду с гражданским населением границу Судана переходит все больше дезертиров и бывших участников ополчения «Народно-освободительно фронта Тыграя», большинство из которых имеют при себе исправное оружие и достаточное количество боеприпасов.

При этом Аль-тайб Мохамед Аль-Шейх высоко оценил профессионализм и инициативность силовых ведомств штата. Он особо подчеркнул, что помимо своих непосредственных обязанностей они самым активным образом помогают в размещении беженцев и организации быта во временных лагерях. Однако даже такая самоотверженная работа не сможет изменить ситуацию в лучшую сторону, если не будет организована переправка части беженцев в соседний штат Гедареф, а власти Судана не получат помощи от международного сообщества.

В своем выступлении глава правительства штата Кассала обратился к членам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, международным гуманитарным организациям, а также к представителям центральной власти Республики Судан с требованием в кратчайшие сроки принять активное участие в решение сложившейся ситуации. В настоящий момент в регионе скопилось столько беженцев, что их присутствие начинает сказываться на окружающей среде, а это грозит не только уничтожением пахотных земель и лесных массивов, но и развитием эпидемий смертельных заболеваний. Если не принять срочных мер, то в самом скором времени штат Кассала столкнется с перенаселением и голодом.

Аль-тайб Мохамед Аль-Шейх особенно подчеркнул необходимость принятия правительством Судана законов, которые послужат основой для привлечения к ответственности или депортации преступных элементов, прибывших на территорию республики под видом беженцев.

Еще в ноябре представители Международного Комитета Красного Креста предупреждали, что боевые действия между армией Эфиопии и вооруженными подразделениями «Народно-освободительного фронта Тыграя» гарантированно приведут к масштабной гуманитарной катастрофе на всей территории Африканского рога.