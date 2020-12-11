Слабовидящий фотограф из Саранска в поисках вдохновения путешествует на велосипеде

Саранск, 11 декабря. Рифать Ямбушев из Саранска по-своему видит красоту окружающего мира и пытается передать ее через фотографию. Экспозиция с его работами открылась в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени Степана Эрьзи. Сложно поверить, но все шедевры запечатлены на камеру смартфона. Своими планами талантливый фотохудожник поделился с ФАН.

Рифать признается, выражение «объять необъятное» именно про него. Сам берется за любое дело и не теряется, когда удача отворачивается. Мужчина «искал себя» долго, пытаясь освоить разные профессии: от психолога до пчеловода, и увлекся стихами, затем фотографией.

«Так получилось, что я одно время работал методистом в институте дополнительного образования в Орловской области. Как-то случайно в тумбочке обнаружил мыльницу. Нам с коллегами поручили снимать мероприятия. Они отказались, согласился я — человек с остаточным зрением. Помню, работы всем понравились. Так и начал осваивать дело фотографа», — поделился с ФАН Рифать Ямбушев.

Слова восхищения вдохновили Рифатя: а что, если фотография — это дело всей его жизни? Прошелся по набережной, снимал пейзажи и с воодушевлением решил развивать свой талант.

«Я вижу общую картину, красоту, цвета. Остаточное зрение не позволяет разглядеть детали. Иной раз, когда я хочу запечатлеть, к примеру, какой-нибудь храм, мне приходится несколько минут походить рядом с ним. Так я прихожу к пониманию, с какого ракурса сделать снимок, чтобы на нем не было машин, магазинов и прочих мелочей, способных испортить весь вид. Если и меняю что-то в своих фотографиях, то только добавляю цвет. «Фотошопом» я пользоваться не умею, да и не хочу. Считаю, что на фото природа должна быть такой, какая она есть на самом деле. А с помощью этой программы можно самим все нарисовать, как художник кисточкой», — рассказал о своем увлечении фотохудожник.

Три года назад Рифать вернулся в родную Мордовию. После долгой разлуки ему хотелось обойти каждый уголок и запечатлеть все на камеру. Но в силу особенностей здоровья за руль автомобиля ему садиться нельзя. По живописным местам он путешествует на велосипеде. С таким зрением по городу ездить страшно. А вот по полю ехать одно удовольствие. В поисках лучших пейзажей в день преодолевает по 20 и 30 километров.

«Каждая поездка как приключение. Могу заплутать. Как-то заехал к речке не с той стороны, и мне пришлось переплыть ее. Благо, с собой были пакетик и шапка. Обернул телефон в целлофан, положил под головной убор и с велосипедом отправился по воде на противоположный берег. Тина и грязь в колесах — это ерунда. Гораздо важнее то, что мне удалось сфотографировать».

Мечта Рифатя запечатлеть все мечети и православные храмы Мордовии. Ехать на велосипеде и рисковать здоровьем зимой не решается. Первую поездку 2021 года планирует на весну:

«Как только снег сойдет, я отправлюсь в очередное путешествие. Хочу погулять по вымершим деревням. Когда я вижу покосившееся пустое строение, необъяснимое чувство охватывает меня. Перед глазами возникает картина: жизнь кипит в этом доме, дети бегают, муж весь в работе, а женщина заботливо готовит обед».

Все работы фотохудожника сделаны на обычный смартфон. На дорогой фотоаппарат у слабовидящего инвалида средств нет, а на работу устроиться пока не может.

«Я хочу работать, я готов познавать новое, учиться. Единственное, чего желаю сейчас больше всего, это работать в сфере культуры. Фотографировать или просто носить костюмы для актеров — разницы не нет. Главное, чтобы искусство было рядом».

На днях его выставка под названием «Времена года» открылась в Музее имени Степана Эрьзи. Она продолжила цикл мероприятий инклюзивного выставочного проекта «Видеть невидимое».

О людях с ограниченными возможностями здоровья заботятся и во Владивостоке. Ранее ФАН писал, что в Приморье начался посвященный Международному дню инвалидов марафон.