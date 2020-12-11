Президент ЦАР лично дал старт масштабной программе по вакцинации от полиомиелита

Правительство и президент Центральноафриканской Республики 9 декабря 2020 года подписали распоряжение о выделении 11,4 миллиарда франков КФА для борьбы с полиомиелитом.

В минувшую среду в столице ЦАР состоялось заседание круглого стола под руководством действующего президента республики Фострен-Арканжа Туадера, в котором приняли участие члены правительства, представители иностранных государств и международных организаций, а также эксперты в области медицины. Основным предметом обсуждения стал поиск наиболее эффективных способов восстановления системы здравоохранения, пришедшей в упадок из-за периода политической нестабильности после свержения бывшего главы государства Франсуа Бозизе.

«Программа вакцинации в республике сильно пострадала от внутреннего конфликта, который лишь недавно удалось остановить. На сегодняшний день вся система медицинского обслуживания страны требует от нас принятия самых решительных мер по её восстановлению», — описал ситуацию министр здравоохранения ЦАР доктор Пьер Сомсе.

Согласно планам правительства, для оперативного проведения вакцинации в ближайшее время будет дополнительно мобилизовано 1500 медицинских работников.

«Сегодня в республике существует острая нехватка медицинских сотрудников, особенно тех, чья квалификация отвечает стандартам Всемирной Организации Здравоохранения. Именно по этой причине я объявляю мобилизацию 1500 специалистов всех категорий из частных учреждений и гуманитарных организаций, работающих на территории страны. Предполагается, что они будут задействованы в программе вакцинации на срок от трёх месяцев, до полугода», — заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

Также к участию в программе массовой выработки иммунитета у населения планируется привлечь представительниц женских организаций для ведения просветительской работы среди населения. В самое ближайшее время Национальное Собрание примет закон, согласно которому наряду с прививками от полиомиелита, население республики будет в обязательном порядке получать препараты от столбняка, кори и многих других инфекционных заболеваний.

Правительство ЦАР уже сообщало, что с 3 по 8 декабря 2020 года прошел очередной этап вакцинации детей от полиомиелита в северных префектурах республики. Эта кампания была осуществлена при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).