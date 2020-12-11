Макрон: агрессивная политика Турции в Ливии угрожает странам ЕС

Париж, 11 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вмешательство Турции в Ливию угрожает безопасности европейских стран.

Издание ljbctv сообщает, что глава государства осудил Анкару за переброску боеприпасов, военной техники и наемников на подконтрольные Правительству национального согласия территории. Он напомнил, что данные действия являются нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающей поставки оружия в регион.

Тем не менее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган продолжает оккупационную политику в североафриканской стране. Недавно Турция перебросила на авиабазу Аль-Ватыя, захваченную боевиками ПНС, не только радикальных исламистов, но и военную технику, в частности, истребители F-16, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.

Эммануэль Макрон опасается, что авиация ПНС может угрожать безопасности европейских стран, включая Кипр и Грецию. По его словам, Париж открыт для диалога с Анкарой, чтобы прийти к консенсусу по спорным территориям Восточного Средиземноморья. В противном случае дополнительные санкции ЕС могут затронуть чиновников, а также экономические и социальные сферы республики.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что саммит ЕС одобрил новые ограничительные меры в отношении Турции.