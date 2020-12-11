573 дня плена — ливийцы наконец отпустили российских социологов

Как я люблю истории со счастливым концом. Как я хотел, чтобы история Шугалея и его напарника, которых похитили ливийские бандиты, была именно такой. Но хотеть, как известно, мало. Надо действовать. И мы действовали — МИД, Минобороны, правозащитники, журналисты, блогеры, актеры и режиссеры, просто неравнодушные — видящие, слышащие, репостящие и лайкающие. Вопреки ожиданиям злопыхателей, это помогло.

Спустя более полутора лет заточения российские социологи наконец увидят родных, друзей и коллег.

573 дня плена

История Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана началась в ливийском Триполи, куда россияне прибыли для проведения социологических исследований. Что примечательно, прибыли по официальному приглашению ливийской стороны. Все было много раз согласовано и обговорено. Однако в какой-то момент руководству Правительства национального согласия (ПНС) разонравились результаты научных исследований. И на то были причины.

Социологи пришли к выводу, что даже у сына покойного Каддафи народной поддержки больше, чем у лидера ПНС Файеза Сараджа. И ливийцы не придумали ничего лучше, чем похитить россиян. Грязное дело было поручено головорезам из группировки RADA, входящей в состав триполитанского МВД. По сути, «радовцы» и есть те, с кем правоохранительные органы должны бороться в первую очередь — контрабандисты, работорговцы и пособники террористов. Но в Триполи эти люди — власть. А официальная власть, как оказалось, у них на побегушках.

Шугалею и Суэйфану не предоставили адвоката, суда не состоялось. Заключили их в подпольную тюрьму «Митига», которую контролирует лидер RADA — салафит Абдель Рауф Карра, известный своей принципиальностью и криминальными наклонностями.

Полтора года граждан России пытали, ограничивали во всем, не давали общаться с родственниками. Лишь спустя год Шугалею удалось передать коротенькое сообщение жене — карандашом на клочке бумаги были написаны простые слова любви и поддержки. Каким-то чудесным образом фото записки просочилось в Сеть. И это было единственным свидетельством того, что Шугалей жив.

Свобода

О том, что Правительство национального согласия Ливии передало российскому МИДу письменные заверения в скором освобождении Максима Шугалея и Самера Суэйфана, сообщалось еще летом этого года. Поверили не все, ведь и до этого были обещания решить проблему. Потом обещания не выполнялись. Потом начинался шантаж и откровенное издевательство. И так по кругу.

В октябре официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сделала заявление, мол, контакты по теме возможного освобождения россиян активизировались. Сегодня стало известно, что это за контакты. А самое главное, что они сработали.

По словам президента Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, Шугалея и Суэйфана освободили в 14:27.

«Это стало возможно в результате сложнейшей практически спецоперации, проведенной российскими Министерством обороны и Министерством иностранных дел, а также благодаря усилиям других организаций, которые будут названы отдельно, — написал Малькевич. — Отдельная благодарность двум людям, один из которых — заместитель министра иностранных дел России, специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Леонидович Богданов».

В Сети уже появились снимки социологов, ожидающих вылета. Даже тут ливийцы не упустили возможности политизировать момент — россиян заставили позировать с табличками с надписью: