Турция может использовать ливийскую авиабазу Аль-Ватыя для нападения на другие страны

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что деятельность Турции на авиабазе Аль-Ватыя свидетельствует о желании президента Реджепа Тайипа Эрдогана утвердить позиции в Ливии.

Кошкин рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей, почему Анкара стала спонсировать спецобъект на территории североафриканской страны.

Турция планирует закрепиться в Ливии

Новостной Twitter-аккаунт сообщил, что Анкара планирует разместить на авиабазе 12 истребителей F-16. Источник опубликовал снимки со спутника, на которых можно заметить новую разметку взлетно-посадочной полосы. Изображения подтверждают, что Аль-Ватыю готовят к обслуживанию ВС республики.

На данный момент Турция завершает переоборудование объекта в военный аэродром. Напомним, Анкара регулярно перебрасывает на подконтрольные Правительству национального согласия территории боеприпасы и тяжелое вооружение вопреки запрету Совета Безопасности ООН. За это триполитанские «власти» реализуют ее интересы в регионе.

Эксперт Кошкин подтвердил, что происходящее на Аль-Ватые демонстрирует захватнические амбиции Эрдогана.

«Турция расширяет влияние на тех территориях, которые она позиционирует как бывшую Османскую империю. Ливия входит в это пространство. Поэтому Анкара довольно давно взаимодействует с руководством ПНС, помогает ему боевиками. Естественно, что республика вынуждена создавать инфраструктуру, чтобы оправдать присутствие в североафриканской стране. База — это одно из условий долговременного нахождения и влияния на политику государства. Она впечатляет размахом и потенциалом. На сегодняшний день Аль-Ватыя обеспечивает Турции укрепление в регионе», — объяснил он.

Контрабанда техники

Для создания личной авиации триполитанских «властей» Анкара доставляет военно-воздушные самолеты в Ливию. Так, в североафриканскую страну перебросили истребители четвертого поколения F-16. А грузовые Airbus A400-M регулярно курсируют между двумя государствами, чтобы перевозить наемников и боеприпасы.

Также Турция спонсирует ПНС беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Однако эксперт отметил, что для маневров на территориях Сирта и Аль-Джуфры, которые планирует атаковать Анкара, более эффективна другая техника.

«Сокращение количества беспилотников — это временная мера. Управляемая авиация сегодня находится в приоритете и свидетельствует о стратегических планах Турции в Ливии и других странах. Республика участвовала в разработке и производстве F-16. Вот почему она размещает эту модель как основной многофункциональный истребитель», — добавил собеседник ФАН.

Планы Турции

Андрей Кошкин считает, что Анкара хочет использовать Аль-Ватыю не только для нападений и провокаций на Ливийскую национальную армию (ЛНА). По его словам, с помощью нее Эрдоган планирует совершать атаки на иностранные государства. Поэтому республика готова вкладываться в усиление ПНС, перевозить технику на другой континент и укреплять спецобъект.

«Турция сегодня наращивает аппетиты геополитического характера. Вполне возможно, что база будет использоваться для воздействия на другие страны. Например, Кипр, который является головной болью Анкары, и не только: еще не все вопросы решены на севере Африки, поэтому в будущем Эрдоган может предпринять множество неправомерных действий», — резюмировал политолог.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что международное сообщество готово объединиться против агрессии Анкары. К примеру, Египет и Франция планируют расширить сотрудничество с целью противостояния захватнической политике республики.