Роспотребнадзор Курской области объяснил массовое появление крыс в районе КЗТЗ

Курск, 11 декабря. Куряне стали жаловаться на массовое появление крыс в районе КЗТЗ. Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области Олег Климушин прокомментировал ситуацию ФАН.

«С наступлением холодов грызуны в поисках пропитания, как правило, мигрируют на территорию населенных пунктов, заселяя различные строения и объекты хозяйственного назначения, нанося им тем самым вред имуществу и хозяйственной деятельности», — рассказывает Олег Климушин.

По его словам, при недостатке пищи грызуны посещают выгребные ямы, мусорные площадки, мусоросборники, надворные санитарные установки, где пожирают инфицированные отбросы, а после этого загрязняют склады пищевых и кормовых продуктов и водоемы.

«Если при этом учесть быстроту размножения и роста численности грызунов, то становится очевидной опасность как носителей и передатчиков инфекционных болезней», — отмечает эксперт.

Число инфекций, передаваемых грызунами человеку, велико. К ним относятся чума, туляремия, паратифы А и В, брюшной тиф, острые гастроэнтериты, ящур, лептоспироз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, бешенство, гельминтозы (трихинеллез, аскаридоз), холера, дизентерия, псевдотуберкулез, иерсиниоз и многие другие.

По словам специалиста, рост количества грызунов свидетельствует о санитарно-эпидемиологическом неблагополучии территории (объекта), возникшем вследствие необеспечения их должного санитарного состояния, не проведения соответствующих работ по регулированию численности грызунов.

«Ответственность за содержание территорий в надлежащем санитарном состоянии возлагается на органы муниципальной власти и собственников объектов», — объясняет главный государственный санитарный врач по Курской области.

Эксперт добавил, что ежегодно Управление Роспотребнадзора по Курской области выдает предписания в адрес хозяйствующих субъектов и глав администраций муниципальных образований о проведении необходимых работ, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие территорий.

Чтобы привести к минимуму возможность существования грызунов в населенных пунктах, необходимо осуществлять следующие мероприятия по борьбе с грызунами: общесанитарные, инженерно-технические и истребительные.

Ранее ФАН сообщал, что эпидемиолог из Роспотребнадзора заявлял о доказанной защите человека от воздействий коронавирусной инфекции в общественных местах, таких как транспорт и магазины.