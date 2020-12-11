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Беременная турчанка умерла после заражения коронавирусом

Беременная турчанка умерла после заражения коронавирусом

Текирдаг, 11 декабря. Жительница Турции скончалась от коронавирусной инфекции на седьмом месяце беременности, сообщает издание Hurriyet.

Инцидент произошел в районе Капаклы. Озге Д. заразилась COVID-19, когда находилась в положении. После получения положительного результата теста ее поместили в частную больницу. Однако состояние 27-летней девушки ухудшалось с каждым днем.

Вследствие тяжелой болезни у турчанки произошла внутриутробная гибель плода. После акушерской операции Озге Д. находилась в реанимации. Но пациентка не смогла победить коронавирус и восстановиться после потери ребенка. Она скончалась в стенах медучреждения.

Напомним, в Турции зафиксировали повторную вспышку COVID-19 нового типа. За сутки в стране заболевает более 30 тысяч граждан, а смертность достигает рекордных показателей. За последние 24 часа в республике погибло 220 человек.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о жительнице турецкого города Тарсус, которая на седьмом месяце беременности лишилась семьи. Коронавирус унес жизни ее мужа, тещи и золовки. Пережитое горе спровоцировало преждевременные роды, которые привели к смерти малыша.

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