Психиатр покончил с собой через два года после расследования суицида в Турции

Анкара, 11 декабря. Турецкий психиатр покончил жизнь самоубийством через два года после участия в деле об инсценировке суицида, передает издание Hurriyet.

Инцидент случился в столичном районе Чанкая. Профессора медицинского факультета университета Гази Мустафу Эндера Танера нашли мертвым в его доме. По версии следствия, 49-летний мужчина наложил на себя руки. Сообщается, что ранее он проходил курс психотерапии и принимал лекарства для улучшения ментального состояния.

Местное СМИ отмечает, что в 2018 году турок стал экспертом в деле о смерти 23-летней девушки, которая выпала с 20-го этажа. Тогда психиатр заявил, что произошедшее не являлось суицидом. В итоге суд приговорил подозреваемого Чагатая Аксу к пожизненному заключению, а его сообщника к 18 годам лишения свободы. Мужчин также обвинили в сексуальном насилии над погибшей.

Полиция начала расследование инцидента, точную причину гибели профессора определят в результате вскрытия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на территории Анкары совершила самоубийство несовершеннолетняя девушка. Ее нашли мертвой в закрытой квартире.