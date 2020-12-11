ООН организует экономические переговоры по Ливии в середине декабря

Нью-Йорк, 11 декабря. Организация Объединенных Наций планирует создать экономическую рабочую группу в Ливии.

Издание Libya 24 со ссылкой на источник сообщает, что ООН организует встречу представителей Востока и Запада североафриканского государства. Переговоры должны пройти в период с 14 по 15 декабря 2020 года.

В рамках мероприятия парламентарии должны сформировать рабочую группу под эгидой ООН для решения ряда экономических вопросов. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, Палата представителей Ливии подготовит альтернативный план по разрешению кризиса в случае провала форума в Тунисе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Миссию ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) обвинили в связях с террористической организацией «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.