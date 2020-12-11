Глава администрации Донецка поздравил со 100-летним юбилеем ветерана ВОВ

Донецк, 11 декабря. Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин пожелала ветерану ВОВ из Донецка, которая празднует столетний юбилей, мира, благополучия и здоровья.

С сотым днем рождения ветерана ВОВ поздравили глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, глава Ворошиловского района Владислав Латынцев, а также председатель райсовета ветеранов Анна Ахтямова.

«Прожив целый век, Вы являлись свидетелем многих исторических событий. Спасибо Вам за мужество, героизм, отвагу и смелость, проявленные в годы войны. За верность и преданность Отчизне! Доброго здоровья, внимания и заботы родных и близких, мира и благополучия!», – пожелал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Именинница Александра Бородай родилась в многодетной семье в Луганске. В возрасте 17 лет переехала под Мариуполь, где работала воспитателем одного из детских садов. С началом эвакуации промышленных предприятий Бородай уехала на Урал, где работала помощником комиссара, секретарем райкома комсомольской организации. За работу в тылу во время Великой Отечественной войны ее наградили медалью «За доблестный труд».

После освобождения Донбасса в сентябре 1943 года Александра Бородай вернулась на родину, где читала лекции и вела пропагандистскую деятельность. Позже она стала директором химико-технологического техникума, преподавала в училище Олимпийского резерва, в институте повышения квалификации руководящих работников угольной промышленности.

В этом году в рамках проекта «Дед Победы» ФАН исполнил мечту ветерана ВОВ, который является участником исторического парада Победы на Красной площади. В этом году ветеран Алексей Кужильный стал зрителем парада на Красной площади в Москве.