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ЕС ужесточит санкции против Турции за нежелание отказаться от агрессивной политики

ЕС ужесточит санкции против Турции за нежелание отказаться от агрессивной политики

Брюссель, 11 декабря. Евросоюз готов ужесточить санкции против Турции в связи с эскалацией агрессивной политики, сообщает издание Associated Press.

На саммите ЕС прозвучало предложение об увеличении количества ограничительных мер в отношении Анкары, которая продолжает провокации на международной арене. Напомним, на встречах в октябре европейские государства обещали ряд экономических льгот республике, если она прекратит незаконные действия в акватории Восточного Средиземноморья.

Тем не менее Турция не продемонстрировала готовность к сотрудничеству, и Евросоюз заявил о введении дополнительных санкций. Глава ЕС по внешней политике Жозеп Боррель подчеркнул, что поведение Анкары ухудшилось, а не изменилось в лучшую сторону.

Однако мнения стран-членов союза по поводу новых ограничительных мер разделились. Некоторые державы боятся, что ограничения могут разрушить и так нестабильную экономику государства. Тогда как Франция и Кипр настаивают на их ужесточении.

Напомним, что эскалация конфликта между Анкарой и ЕС произошла после незаконной разведки энергоресурсов около береговой линии Афин и Никосии. Турция агрессивно отреагировала на запреты и обвинила европейские страны в нарушении международного права.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Греция планировала выступить на саммите Евросоюза с предложением ввести эмбарго на продажу оружия в республику.

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