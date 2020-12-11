Турецкого депутата госпитализировали в больницу с COVID-19 после домашнего лечения

Малатья, 11 декабря. Вице-президента Народно-республиканской партии Турции Вели Агбаба экстренно госпитализировали с обострением коронавирусной инфекции.

Издание Yurt сообщает, что депутат НРП сдал тест на COVID-19 еще в конце ноября. Результат оказался положительным, но он решил проходить лечение в домашних условиях и ушел на карантин. Спустя две недели состояние Вели Агбабы резко ухудшилось.

Бригада скорой помощи экстренно доставила пациента с воспалением легких и повышенным пульсом в реанимацию одной из больниц провинции Малатья. Вскоре врачам удалось стабилизировать состояние политика. В настоящий момент его жизни ничто не угрожает.

Напомним, что правительство Турции до сих пор не может справиться с распространением пандемии в стране. Ограничительные меры в виде ведения комендантского часа и запрета на прогулки без средств индивидуальной защиты не помогли понизить число заболевших: количество заражений ежедневно достигает отметки, превышающей 30 тысяч случаев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что бывший министр туризма Турции скончался от COVID-19 в столичной больнице. Мэр города Кыркларели Мехмет Сиям Кесимоглу выразил соболезнования родным и близким усопшего.