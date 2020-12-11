Бывший замглавы дагестанского Росимущества обвиняется в махинациях с землей

Махачкала, 11 декабря. Бывший заместитель главы дагестанского управления Росимущества Раджаб Усманов предстанет перед судом по подозрению в махинациях с прибрежными федеральными землями, сообщили ФАН в республиканской прокуратуре. Уголовное дело в его отношении с обвинительным заключением уже направлено в суд.

«Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Республике Дагестан», – говорится в сообщении надзорного органа.

В прокуратуре агентству подтвердили, что речь идет о Раджабе Усманове, который был задержан в начале года.

Следствие полагает, что Усманов в период с 2014 по 2016 годы обеспечил определенным лицам победу в конкурсах на аренду федеральных земельных участков, расположенных на побережье Каспийского моря. Утверждается, что обвиняемый скрывал информация о проведении соответствующих торгов.

Уже в 2019 году, по версии следствия, Усманов предложил знакомому свои посреднические услуги при передаче взятки. Речь идет о 16 миллионах рублей, которые должны были помочь в аренде прибрежного земельного участка площадью 87,5 тысячи квадратных метров.

Бывший замглавы территориального управления Росимущества обвиняется по статьям о злоупотреблении полномочиями и о посредничестве во взяточничестве. Как уточнили в прокуратуре, в настоящее время на имущество Усманова и членов его семьи наложен арест, в том числе на квартиры и земельные участки.

Раджаб Усманов был задержан в феврале 2020 года на своем рабочем месте. Через несколько дней его арестовали по подозрению в незаконном предоставлении в аренду участка площадью 16 тысяч квадратных метров и кадастровой стоимостью 2,7 миллиона рублей.