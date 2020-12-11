Из плена — домой. В Ливии освобождены российские социологи



Вернулись! Теперь можно выдохнуть — эпопея с пленением социологов закончилась их освобождением. Год и семь месяцев российские специалисты провели в частной тюрьме «Митига» ливийской террористической группировки RADA, подвергаясь пыткам и унижениям.

О чем они все это время думали, не имея практически никакой возможности связаться со своими близкими, со своими друзьями? Была ли у них надежда на освобождение, или приходилось ежедневно соглашаться с тем, что возврата к прошлому не будет, и им навечно уготована судьба узников вдали от своей Родины?

Каких только мер к освобождению пленников не предпринимали друзья, близкие и все те, кому не была безразлична судьба Максима и Самера! И как радовались те, кто на случае с социологами пытался уличить Россию во всех смертных грехах! Помните, когда закончились аргументы, захватчики пошли по проторенному пути, обвинив российских социологов во вмешательстве в ливийские выборы? При том что к тому времени в разорванной войной Ливии не то чтобы выборы планировались, не было даже единого правительственного органа, который бы управлял государством. Впрочем, как не было, так и нет там государства в привычном для нормальных людей понимании.

Одним из способов привлечения внимания международного сообщества к делу Максима Шугалея и Самера Суэйфана стало создание художественного фильма «Шугалей», который вышел на экраны в мае 2020 года — спустя год после задержания социологов. Фильм был переведен на несколько языков, а когда стало ясно, что фильм стали широко обсуждать и в арабоязычных странах, создатели фильма пошли на следующий шаг — сняли продолжение, которое получило название «Шугалей-2». Второй фильм раскрывал нравы, царящие в тюрьме «Митига», а также рассказывал о судьбе сирийских боевиков, прибывших в Ливию воевать «за веру».

Да, летом проходила информация, что Шугалея возили в Турцию, где проговаривались условия его освобождения, и вроде бы даже после этого условия содержания социологов в частной тюрьме изменились в лучшую сторону. Сложно сказать, было это следствием фильма или каких-то других причин, но тем не менее сейчас мы видим, что вся эта эпопея закончилась благополучно.

Освобожденным российским специалистам предстоит длительная реабилитация и возвращение в нормальный мир, где нет жутких условий частной тюрьмы. Вероятно, в ближайшее время Максим и Самер дадут пресс-конференцию, где расскажут подробности своего пребывания в ливийском плену. Вернее, в плену террористов, в настоящее время пребывающих на ливийской земле и активно поддерживаемых рядом вполне цивилизованных государств, о чем прекрасно раскрыто в фильмах «Шугалей» и «Шугалей-2».

Сложно сказать, в результате каких действий и чьего непосредственного влияния удалось добиться освобождения россиян. Председатель фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич упомянул, что это стало возможным в результате «почти спецоперации» Министерства Обороны и Министерства Иностранных Дел Российской Федерации, не раскрывая при этом подробностей. Однако он поблагодарил «одного из двух» непосредственных участников освобождения — специального представителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова.

Кто был вторым , Александр Малькевич предпочел пока промолчать.

Перед нами сейчас произошло событие, которым Россия может гордиться — черт знает, из каких лап удалось вырвать россиян, подтвердив тезис о том, что Россия своих не бросает. Хотелось бы, чтобы такая позиция сохранялась всегда, чтобы каждый гражданин Российской Федерации мог рассчитывать на поддержку со стороны своего государства. Конечно, каждый случай уникальный и, возможно, обладает рядом нюансов, но общая позиция должна быть непреклонной — гражданин России должен чувствовать за собой Великую Страну, способную диктовать свою волю кому угодно и в любой точке мира.

В завершение своих строк хочу от всего сердца пожелать Максиму и Самеру поскорее восстановить здоровье и вернуться в жизнь нормальных людей, где не надо с содроганием думать о будущем, а просто жить — радостно и счастливо!