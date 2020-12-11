Протурецкие боевики лишили жителей Хасаки питьевой воды

Хасака, 11 декабря. Протурецкие боевики из состава «Сирийской национальной армии» перекрыли подачу питьевой воды на севере провинции Хасака, вновь остановив работу водопроводной станции Алук. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Причиной прекращения работы станции стала нехватка электроэнергии.

Жители города Хасака начали сталкиваться с перебоями водоснабжения еще 20 дней назад. А неделю назад эта проблема затронула уже большинство населенных пунктов на севере провинции.

По данным местных источников, ответственность за это лежит на протурецких боевиках. Они незаконно подключили подконтрольные промышленные предприятия к линии электропередач, ведущей к станции Алук. В результате просадки мощности она не может нормально работать.

Водозаборная установка расположена в пригороде населенного пункта Рас аль-Эйн. Она подает питьевую воду примерно одному миллиону сирийцев.

Север провинции Хасака находятся под контролем турецких военнослужащих и подконтрольных им боевиков с октября 2019 года по итогу операции «Источник мира». Политика Анкары на захваченных территориях вызывает протесты сирийцев. Жители деревень в Хасаке регулярно выходят на многочисленные митинги, требуя от оккупантов покинуть земли Сирии. Кроме этого, сирийцы призывают международное сообщество обратить внимание на преступные действия турок и ввести санкции против Анкары.