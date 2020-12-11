Подготовка к Новому году в ЛНР

Съемочная группа ФАН побывала на кондитерской фабрике в Луганске, где своими глазами увидела, как готовят сладкие праздничные сюрпризы. Здесь процесс не останавливается ни на минуту — в ловких руках мелькают разноцветные конфеты, от ассортимента глаза просто разбегаются. В данный момент именно от этих женщин зависит, придет ли радость Нового года к маленьким жителям Луганской Народной Республики.

«В этом году наша фабрика участвует в правительственной программе по снабжению наших деток вкусными новогодними подарками. На данный момент на Луганской кондитерской фабрике происходит фасовка. К 15 декабря заказ мы выполним полностью», — рассказал директор Луганской кондитерской фабрики Ярослав Яцуненко.

Ранее подарки завозили из Российской Федерации, в том числе в составе гуманитарных конвоев. В этом году впервые подарочные наборы для республики производит местная фабрика. Подошли к этому ответственно, ведь изготовить нужно было ни много ни мало более 165 тысяч наборов. Расфасовку начали еще в октябре, а чтобы вложиться в сроки и выполнить столь ответственный заказ — провели модернизацию и приняли на работу еще 40 сотрудников.

«Конечно, поначалу было трудно организовать этот участок, но на данный момент все специалисты, все работники участка работают как слаженный механизм», — пояснил директор фабрики.

Сейчас фабрика уже завершает работу над заказом. В сроки, без сомнения, укладываются. В день выпускают порядка 4,5 тысячи подарочных наборов. Каждый весит один килограмм и включает в себя целых 37 видов конфет.

«Очень большой ассортимент, многие конфеты в единственном экземпляре в наборе, поэтому деткам будет трепетно и интересно с этим набором встретить праздник и полакомиться разными конфетами. Выбрали как классическую, всеми любимую конфету — детскую, так и интересные сорта», — рассказала начальник участка сборки и фасовки новогодних наборов Виктория Дзюба.

Это наборы социальные. Власти ЛНР планируют всю партию сладких комплектов направить в детские дома, школы, детсады по всей республике. А значит, каждый малыш здесь получит свой кусочек сладкого новогоднего счастья.