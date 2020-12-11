Звезда «Аншлага» Клара Новикова рассказала, что скрасит Новый год в пандемию

Советская и российская артистка эстрады Клара Новикова в беседе с корреспондентом ФАН рассказала, что может скрасить Новый год в условиях пандемии коронавируса. Как отметила юмористка, ее также коснулись ограничения, но она старается не унывать и видеть во всем только позитив.

«Я буду отмечать Новый год, как и все люди. Я также живу с какими-то ограничениями. Весь вопрос в том, как воспринимать ситуацию. Нужно понять, что сложности случаются, бывают трудные периоды», — говорит звезда «Аншлага».

Семейный праздник юмористка советует провести дома с друзьями и близкими. Она также обращает внимание на важность прогулок на свежем воздухе, а после них, Клара Новикова считает, важен хороший обед.

«Вволю нагулявшись на свежем воздухе, нужно прийти и поесть хорошего, вкусного, горячего борща, например. У меня свой фирменный рецепт — с грибами и фасолью», — поделилась артистка.

Сама исполнительница разговорного юмористического жанра пока не решила, где будет встречать Новый год, но уверена, что для своей семьи точно сделает любимые салаты и угощения.

«Я не могу пойти в ресторан, так как они не работают. Да и режим «сиди дома» этого не позволяет. Меня приглашают в гости, но я пока не определилась, как буду встречать год Быка. Я приготовлю салаты. Всегда советую в эту ночь не объедаться», — говорит юмористка.

Дорогих сердцу поклонников Клара Новикова поздравляет с такой же теплотой и любовью, с какой выступает с экранов телевизоров.

«В первую очередь желаю, конечно, здоровья, любви, света в душе, взаимопонимания. Порой жизнь преподносит неприятные сюрпризы, но это жизнь и она продолжается», — обратилась к фанатам Новикова.

Также артистка желает наполниться всем внутренней добротой, не забывать о культуре.

«Нельзя забывать о культуре и доброте — это очень украсит Новый год. Главное — видеть красоту во всем, хотя бы стараться это делать. Можно же увидеть, если захотеть. Нужно просто принять эту историю и взглянуть на мир позитивно», — добавила Клара Новикова.

Ранее бессменная ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая рассказала, какое впечатление оставил уходящий 2020 год, и при этом подчеркнула, что унывать нельзя, и призвала зрителей верить в лучшее.