Митрохин лишил Соболь возможности спекулировать на теме ГП № 3

Предвыборный проект для выборов в Госдуму 2021 года по критике медицины Любови Соболь терпит крах в самом зачатке. Это демонстрирует неудачная попытка юриста ФБК (иноагент) раздуть скандал с несуществующим «массовым принудительным увольнением» врачей и иными проблемами в «Городской поликлинике № 3» и филиалах (ГП № 3, ЦАО Москвы). Провокационная деятельность Соболь сегодня вызывает возмущение бывших и действующих сотрудников медучреждения, а также контрастирует с подходом к разбору ситуации Сергея Митрохина – конкурента Соболь по ЦАО на предстоящих выборах.

Врачи раскритиковали Соболь

«Городская поликлиника № 3» и ее филиалы были втянуты в скандал юристом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, НКО-иноагент) Любовью Соболь. Ссылаясь на жалобы жителей ЦАО, в которых сложно отделить субъективное мнение от объективного, член команды Алексея Навального принялась критиковать руководство медучреждения за принудительное «массовое увольнение» врачей, длительность оказания медицинских услуг и сложность их получения, увеличение административного аппарата и ухудшение условий труда врачей. Виновной была назначена новый главврач учреждения Елена Самышина, заступившая на должность в феврале 2020 года. Соболь также устроила провокацию в ГП № 3 в духе «Альянса» Васильевой - со съемкой видео, криками и громкими заявлениями. Впоследствии отснятый материал был подан как некое расследование на канале «Навальный Live», а юрист ФБК продолжила критику ГП № 3 со страниц «Эхо Москвы». Деятельность Соболь получила отклик во врачебном сообществе. Действующие и бывшие сотрудники самой поликлиники раскритиковали сотрудницу ФБК за необъективность, раздувание политического скандала и распространение ложных сведений.

Например, бывший инфекционист «Городской поликлиники № 3» Илья Акинфиев, входящий в число специалистов покинувших медучреждение после смены руководства, в своем Facebook написал, что ему было очень неприятно увидеть свое фото и имя в присланном ему видео о проблемах ГП № 3 (вероятно, это и есть материал Соболь – прим.ред). По мнению врача, его использовали в политических играх.

Ко всему прочему врач опроверг тезис том, что он мог быть уволен принудительно. По словам медика, он ушел по своей инициативе несколько месяцев назад, чтобы быть ближе к дому и родным. При этом работу в ГП № 3 вспоминает с добрыми чувствами.

«Про смену работы, я уже как 2 месяца по собственной инициативе перешёл из #Гп3, это реальность, и я это не скрывал, даже, наоборот, сразу сообщил всем своим любимым подписчикам в публикации. Перешёл поближе к дому, а самое главное, к маме, теперь я могу заезжать к ней, хоть каждый день. По трешке скучаю, очень люблю её, но сейчас у меня новый этап в жизни и в работе», — объяснил свой уход Акинфиев.

С критикой Соболь официально выступила и глава «Городской поликлиники № 3» Елена Самышина. При этом главврач высказала свою позицию публично – в прямом эфире радио «Эхо Москвы». В беседе с журналистами Самышина подтвердила уход части персонала, но заявила, что принуждения к увольнению и тайных sms-сообщений с требованием написать заявления по собственному желанию не было. Люди ушли на новое место работы вслед за своим бывшим руководителем, с которым поработали много лет, или по собственному желанию в иные учреждения. Взамен ушедшего персонала был набран новый и сегодня дефицита нет, а клиника и ее филиалы могут оказывать услуги населению. Помимо этого, главврач опровергла сведения о раздутом административном персонале.

«На данный момент у нас полностью укомплектован штат, и дефицита в сотрудниках нет. Еще одно из обвинений было мне предъявлено — это увеличение административного персонала. Так вот я хочу сказать, что из 164 человек персонала на сегодняшний день у нас сокращено до 139 человек», — заявила главврач в эфире «Эха Москвы».

Также нет оснований заявлять, что врачи трудятся в невыносимых условиях, считает Самышина. Есть сложности с COVID-пандемией, как и у всех медучреждений, занятых в этой сфере, однако нарушений условий труда нет, а все переработки оплачиваются.

«Количество часов в неделю сохраняются. Если бывают переработки, то это оплачивается дополнительно. Средний уровень заработной платы в нашей поликлинике не изменился — у врачей составляет 219 тыс.руб, а среднего персонала — 139 тыс. руб.», — пояснила Самышина.

Главный врач ГП № 3 заявила, что готова конструктивно обсудить все претензии напрямую с Любовью Соболь, но не уверена, что юрист ФБК сможет поддержать диалог, так как не является специалистом в медицинской сфере.

Неудачный проект и конкуренция с Митрохиным

В политическом сообществе считают, что интерес Любови Соболь к проблемам медиков не случаен. В 2021 году в РФ пройдут выборы в Государственную думу, о выдвижении в которую уже заявила сотрудница ФБК. Для успешной кампании нужен «социальный проект», который поможет выгодно позиционировать Соболь как кандидата, ведущего диалог с народом и решающего его проблемы. По мнению члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесло, новым объектом для критики член команды Навального выбрала сферу медицины. Как пишут авторы политканалов в Telegram, локальным и удобным проектом в такой «политической канве» как раз является освещение проблем «Городской поликлиники № 3». К слову, выбор абсолютно неслучаен. Медучреждение находится в ЦАО – округе от которого планирует выдвигаться Соболь, именно здесь ей важны голоса избирателей. Главврач ГП № 3 является членом «Единой России» - это удобном для юриста ФБК в силу того, что она строит свою предвыборную кампанию на борьбе с партией власти и противопоставляет ей саму себя.

Казалось бы, есть все слагаемые успеха. Однако предвыборный проект терпит крах в самом зачатке. Все дело во вскрытой и очевидной политизированности, надуманности проблемы с ГП № 3, а также некомпетентности Соболь в вопросах медицины и оказания медуслуг, на что ей было указано врачом медучреждения. С таким бэкграундом получать голоса избирателей будет сложно. Тем более потому, что у некоторых жителей раздутый скандал с медучреждением в ЦАО вызвал недоверие и отвращение к Соболь. Так, пользователь с именем Наталья Девиль высказала свое мнение под записью экс-инфекциониста ГП № 3 Ильи Акинфиева.

Проблемой для Соболь при таком подходе к делу, где по-видимому избиратель оценивается как недалекий человек, который поверит всему показанному, станет конкуренция с другими кандидатами в Госдуму. Например, с депутатом Мосгордумы и политиком Сергеем Митрохиным, который также планирует выдвигаться на выборах в парламент от ЦАО и тоже участвует в разборе ситуации с ГП № 3, реагируя на жалобы местных жителей.

Подходы к работе с людьми, а главное – цели, разительно различаются. Пока Соболь сыплет обвинениями, избегая прямой встречи с главой ГП № 3, и рекламирует себя на доступных ей медиаресурсах Навального в преддверии выборов, Митрохин пытается разобраться в. Так, депутат Мосгордумы еще неделю назад провел встречу с Еленой Самышиной, в рамках которой получил ответы с документальным или техническим подтверждением на ряд вопросов, в том числе о невозможности получить доступ к медуслугам, раздутом административном штате и уменьшении зарплат. Об этом политик сообщил у себя в Facebook.

Например, предоставленные главврачом электронные журналы записи пациентов к специалистам ГП № 3 показали отсутствие очередей, что противоречит тезису той же Соболь о невозможности получения жителями округа медпомощи из-за сложности записи к специалистам. Митрохину показали сводные документы о зарплатах работников за 2019 и 2020 годы. Средняя зарплата составила 219 00 рублей. Критику не выдержал и тезис, в том числе распространяемый Соболь, о расширении административного аппарата. По полученным Митрохиным данным, он наоборот сократился со 168 единиц до 135, но при этом количестве врачей выросло со 137 до 169, а медсестер с 72 до 92. Депутат Мосгордумы в своей записи отметил, что встреча с главврачом ГП № 3 – только начало разбирательства, а полученные ответы будут проанализированы. На данным момент Митрохиным уже отправлено обращение по проблеме медучреждения в Департамент здравоохранения Москвы.

Подход Митрохина заключается в разборе ситуации, подразумевающим всесторонний анализ и общение с компетентными органами – без шума, голословных обвинений и ради помощи людям. У Соболь – реклама с голословными обвинениями и рекламными провокациями по методичкам «Альянса» Васильевой. В виду этого в предстоящей компании Митрохин скорее всего найдет поддержку среди избирателей и получит голоса, а Соболь снова придется прибегнуть к «нетрадиционным способам» сдачи подписных листов.