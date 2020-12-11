Страшнее пуль: количество жертв COVID-19 в США превзошло потери во Второй мировой

Количество американцев, официально умерших от коронавирусной инфекции, достигло отметки в 292 098 человек в четверг, 10 декабря. Этот показатель превышает число солдат США, погибших в боях в годы Второй мировой войны — 291 557.

Сравнение демонстрирует, что COVID-19 убивает граждан значительно эффективнее пуль и осколков: потери Соединенных Штатов, понесенные в период с 7 декабря 1941 года по 2 сентября 1945 года, эквивалентны количеству преждевременно умерших американцев за неполный 2020 год. Коронавирус в США распространяется все активнее, в связи с чем страна может не пережить еще одну волну эпидемии, сообщает телеканал CNN.

Ежедневно регистрируются все новые случаи заражения. Только за 4 декабря текущего года прирост новых пациентов с COVID-19 составил 217 тысяч человек, а скончались более 2800. Об этом свидетельствуют данные специалистов Университета Джонса Хопкинса.

Сотрудники больниц, продовольственных банков и похоронных организаций не успевают обслуживать американцев. Все системы страны работают на пределе своих возможностей. Журналисты телеканала считают, что предстоящая зима станет для США «самой мрачной».

Около 20% жителей Соединенных Штатов не могут позволить себе нормальное и сбалансированное питание. По информации CNN, каждый шестой американец не представляет, где ему взять средства на еду. Безработица на фоне пандемии только растет, а бизнес испытывает колоссальные сложности.

Вспышки голода стали возникать в различных частях США уже в первую волну пандемии из-за рекордно высоких потерь рабочих мест. Весной и летом американцы, получая государственные пособия, дополнительное бесплатное питание и продовольственные талоны, еще как-то умудрялись сводить концы с концами. К декабрю же ситуация значительно усугубилась. Сроки действия льгот истекли, люди остались наедине со своими проблемами.