Виталий Милонов рассказал об отношении либералов к свободе вероисповедания

Зачастую в западных странах право на свободу вероисповедания игнорируется и воспринимается как нечто нежелательное. Об этом в беседе с ФАН сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Собеседник отметил, что наличие подобных прав и свобод — это абсолютно четкий индикатор степени демократичности и открытости общества.

«К сожалению, мы видим, как в западных странах данные права всячески подвергаются уничижению. Если одни свободы провозглашены обязательными, то вопрос вероисповедания, как правило, игнорируется. Зачастую эти фундаментальные свободы воспринимаются как нечто нежелательное», — отметил депутат.

Он указал, кому конкретно может быть выгодно такое положение вещей.

«Свобода вероисповедания отождествляет собой некую защиту традиционных ценностей в глазах либералов, в то время как они создают общество разрушения укладов ради сиюминутных выгод», — подчеркнул Виталий Милонов.

В завершение он сказал, что России пора занять более активную позицию на мировой арене в этой сфере.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил МИД поднять вопросы защиты чувств верующих на международном уровне. Он также отметил необходимость рассмотреть возможность заключения международных соглашений и принятия соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.