Донбасс сегодня: спецназ ВСУ готовит диверсии в ЛНР, силы ООС окапываются под Донецком

Донбасс, 11 декабря. В Донецке объяснили причины обострения на севере и юге республики. Спецназ ВСУ прибыл в Луганскую и Донецкую области для диверсий и провокаций. Армия Киева проводит инженерные работы на позициях под Донецком. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки Вооруженными силами Украины обстрелян поселок Яковлевка Донецкой Народной Республики с применением ручных противотанковых гранатометов. Существенно возросло количество взрывов на позициях украинских войск вблизи Донецка, сообщает управление Народной милиции ДНР. За сутки только в районе Опытного зафиксировано до 10 взрывов, которые являются частью проводимых инженерных работ — подготовки передовых позиций к ведению активных боевых действий.

В ДНР объяснили причины обострения ситуации

Сутками ранее, как сообщало Федеральное агентство новостей, населенные пункты ДНР на горловском и мариупольском направлениях подверглись мощному минометному обстрелу со стороны ВС Украины, которые применили 82-мм и 120-мм минометы. Обострение ситуации прокомментировали в Донецке.

В управлении Народной милиции полагают, что один из факторов — прибытие на южный участок фронта, в район Водяного, где дислоцированы подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, специального подразделения «Медведи» Сил специальных операций ВСУ. Как уточняют в Донецке, данное подразделение состоит из националистически и радикально настроенных людей.

Штаб ООС готовит провокации с участием спецназа и СМИ

Группа из состава 8-го отдельного полка спецназначения направлена в зону ответственности 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Луганской области по приказу командующего Операцией объединенных сил, информирует управление Народной милиции ЛНР. Задача спецназа — проведение диверсий вблизи позиций защитников республики. Кроме того, в районе населенного пункта Выскрив, который контролируется третьим батальоном 92-й бригады ВСУ, прибыли представители украинских СМИ под управлением спецов 72-го Центра информационно-психологических операций.

Задача СМИ и «информационного спецназа» — фиксация провокаций и их последствий, а также обстрелов якобы со стороны ЛНР. Цель проводимых мероприятий — дискредитация республики путем подготовки на очередном заседании минской переговорной группы видеоматериалов с доказательствами «агрессии» республик. Выходит, что украинская сторона с двух направлений — Луганского и Донецкого — готовится к новому разжиганию конфликта как на политико-дипломатическом уровне, так и на физическом.

ВСУ объявили «Перехват» дезертировавшего солдата

Пока высшее руководство украинского государства и армии играет на обострение, простые украинские солдаты все чаще дезертируют с передовых позиций, следует из поступающих в ежедневном режиме сообщений армейских разведок ДНР и ЛНР. Последний случай в Станице Луганской заставил командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ ввести план «Перехват» по всему району, выставив дополнительные блокпосты, и учинить массовые облавы. Причиной столь радикальных мер стало дезертирство десантника вместе с оружием и боеприпасам с передовых позиций 1-го батальона 80-й бригады. Для поисков беглеца также задействованы несколько беспилотников.