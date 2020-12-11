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Политологи рассказали, чем РФ грозит дискредитация российской вакцины

Политологи рассказали, чем РФ грозит дискредитация российской вакцины

Информационная политика против российской вакцины от коронавируса может негативно сказаться на ее распространение в другие страны. Об этом в комментарии ФАН заявил политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

Эксперт отметил, что российская вакцина отличается высоким качеством, что позволяет ей конкурировать с иностранными препаратами.

«Российская вакцина очень качественная. Она, безусловно, находится в ряду ведущих вакцин. Вакцина, как известно, двухвекторная. Она уже очень активно применяется. Вакцина пока не прошла третью, последнюю стадию, которая, скорее, является уточняющей. Препарат сделан очень качественно, в соответствии со всеми нормами», — сказал Марков.

Политолог уверен, что в отношении России и президента Владимира Путина продолжается информационная война, что, конечно, сказывается и на российской вакцине.

ваПолитологи рассказали, чем РФ грозит дискредитация российской вакцины

«Запад делает так, чтобы нам было нечем гордиться. Это как исключение России из Олимпийских игр. Малый процент причины дискредитации — конкуренция фармацевтических компаний за рынок. Большая часть идеи — это, конечно, политика», — уверен эксперт.

Марков отметил, что некоторых граждан России можно причислить к иностранным агентам.

«Они это делают не только за деньги и идеологию, но и за социальные статусы, за то, чтобы их приглашали на конференции, за то, чтобы им предоставляли площадки в средствах массовой информации, а также для того, чтобы им давали денежные премии. За это они обливают грязью нашу прекрасную вакцину, разработанную российскими учеными», — объяснил политолог.

Эксперт выразил мнение, что дискредитация в конечном счете скажется на продажах отечественной вакцины в другие страны.

«Цель информационной кампании — представить нашу вакцину в негативном свете. Конечно, это скажется на продаже препарата иностранным государствам. Если есть мощнейшая информационная кампания, то, конечно, результат она будет иметь. С другой стороны, большинство людей понимает, что такая дискредитация происходит сугубо по политическим причинам. В борьбе с этим власти нашей страны должны максимально укреплять имидж вакцины, максимально концентрироваться на дружественные страны и обеспечивать им благоприятные условия», — резюмировал Марков.

Политологи рассказали, чем РФ грозит дискредитация российской вакцины

Политолог и историк Олег Неменский в беседе с ФАН подчеркнул, что дискредитация будет только усиливаться.

«Несомненно, идет конкуренция в сфере производства вакцины. Дискредитация в отношении российской вакцины будет усиливаться, причем многократно. Несомненно, будут создаваться информационные компании против тех или иных вакцин, для того, чтобы дискредитировать уровень их потребления. В том числе идет борьба за контракты различных стран на производство и применение тех или иных вакцин», — сказал Неменский.

Ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил лидерство России в вакцинации населения от коронавируса. По его словам, в декабре в российские регионы поступят 480 тысяч доз вакцины от COVID-19. В связи с этим глава кабмина призвал власти субъектов обеспечить работу пунктов вакцинации во время предстоящих новогодних праздников с 1 по 10 января.

Кроме того, иностранные СМИ сообщают о том, что добровольцы, участвующие в испытаниях антикоронавирусной вакцины Pfizer и BioNTech, получили паралич Белла, выражающийся во временном нарушении работы лицевых нервов из-за их воспаления, распухания или сжатия.

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