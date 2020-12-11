В дома жителей дагестанского Каспийска около месяца поступает грязная вода

Махачкала, 11 декабря. Жители дагестанского Каспийска жалуются на то, что в их домах из кранов течет загрязненная вода желтого и коричневого цвета. Власти города организовали подвоз питьевой воды и говорят о необходимости масштабной реконструкции очистных сооружений.

Водоснабжение Каспийска осуществляется из озера Рыбье, которое подпитывается проходящим через почти всю республику Каналом имени Октябрьской революции. В середине ноября на город обрушились сильные дожди, только в период с 15 по 19 ноября выпала двухмесячная норма осадков. Тогда, как рассказывают местные жители, в Рыбье попали дождевые и даже канализационные стоки вместе с мусором. После этого чистой воды в кранах они не видят.

«По утрам вообще невозможно открыть кран. Идет не только грязная маслянистая вода, но и очень сильный запах. Мы уже месяц мучаемся с этой водой. Ее не выпить, с ней не помыть, не постирать и не искупаться», – рассказала ФАН жительница Каспийска Зумрад Магомедова.

По ее словам, не помогает даже частая смена водяных фильтров.

«Питьевая вода у нас сейчас очень грязная. Не знаю, чистят ее или нет», – жалуется каспийчанин Зайнула Абдурахманов.

В каспийском МУП «Водоканал» журналистов заверили, что поступающая в дома горожан вода проходит все предусмотренные этапы очистки. Однако сами очистные сооружения, которые были построены еще в 70-е годы прошлого века, морально и физически устарели и не справляются с нагрузкой.

По словам директора предприятия Магомедгаджи Алиева, реконструкцию очистных сооружений Каспийска могут начать в 2021 году. На эти работы предусмотрено около 300 миллионов рублей, и их проектировка включена в Республиканскую инвестиционную программу.

«Наши очистные сооружения не предусмотрены для очистки такой воды. Поэтому вода и попадает к абонентам желтого, коричневого цвета. Работы по проектировке строительства новых объектов для очистки включили на следующий год в Республиканскую инвестиционную программу. Если мы начнем проектирование в феврале, то закончим, наверное, в августе, и уже в сентябре сможем подать заявку на строительство этих объектов», – рассказал глава «Водоканала».

Алиев признает, что вода в дома каспийчан поступает грязная, но никаких инфекций или болезнетворных бактерий в ней не обнаружено.

«Анализы в лаборатории показали, что кишечной палочки и других инфекций там нет. Но по требованию Роспотребнадзора мы добавляем для очистки больше коагулянта и хлора», – отметил он.

В региональном управлении Роспотребнадзора не смогли дать ФАН оперативный комментарий по ситуации со степенью загрязненности питьевой воды в Каспийске.

По мнению начальника городского управления ЖКХ Камилпаши Давлатова, принимаемые в настоящее время меры по очистке воды не дают результата из-за ветхости очистных сооружений.

«Да, мы проводим двойную коагуляцию, хлорирование, но когда вода настолько мутная, это малоэффективные методы. Очистные просто не успевают делать то, что они должны делать», – сказал журналистам Давлатов.

В пресс-службе администрации Каспийска также не смогли оперативно ответить на вопрос ФАН о возможных сроках нормализации водоснабжения.

Однако в начале недели избранный недавно мэром города Борис Гонцов отмечал, что требуемая масштабная реконструкция очистных сооружений займет не менее полутора лет.

«Я искренне понимаю ваше негодование по поводу качества воды. Необходимо время – года полтора-два. Есть процедуры технические, прохождение конкурсов, проектирование, исследовательские работы. Слишком долго это все было отложено на вторую, на третью полку, была забыта эта проблема», – сообщал Гонцов на встрече с волонтерским корпусом.

ФАН удалось узнать, что поступление воды из Канала Октябрьской революции в Рыбье в настоящее время приостановлено. Его возобновление планируется после того, как вода в озере будет очищена.

Но пока для местных жителей в городе организованы десять точек раздачи питьевой воды. В ее подвозе также участвуют благотворительные организации.