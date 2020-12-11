Экономисты назвали плюсы и минусы ограничения цен на масло и сахар

Экономисты оценили возможность введения в России ограничений стоимости сахара и подсолнечного масла. Эксперты объяснили в комментарии ФАН, как рынок отреагирует на инициативу правительства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, рекомендацию придерживаться определенного уровня цен на сахар и подсолнечное масло дал вице-премьер Андрей Белоусов.

«Например, сахар в опте не должен стоить дороже 36 рублей/кг, в рознице — 45 рублей/кг, подсолнечное масло — 95 и 110 рублей/кг соответственно», — сообщил источник.

Два способа

Экономист Андрей Колганов объяснил в беседе с корреспондентом ФАН, что влияние ограничений на рынок зависит от того, каким образом будет сдерживаться рост цен.

«Одно дело, если это будет просто административное давление на производителей и на торговые сети. Другое дело, если будут применены различного рода экономические рычаги, лежащие в правовом поле современного государства. В частности, правительство может для сдерживания цен может прибегнуть к таким мерам, которые позволили бы наполнить внутренний рынок, изменить соотношение спроса и предложения и позволить снизить цены», — отметил эксперт.

В качестве примера Колганов привел введение экспортных пошлин на подсолнечное масло, организацию государственных товарных интервенций прямым или косвенным путем, субсидирование закупок соответствующей продукции у национальных производителей или за рубежом. Эксперт добавил, что также возможно применение антимонопольного законодательства для сдерживания роста цен. Если будут выявлены факты монопольного сговора, то удастся достичь снижения цен.

Что касается административного давления, то это действительно мера не самая лучшая, это может привести к негативным побочным эффектам, подчеркнул эксперт. Производители и продавцы будут стараться переложить недополученную прибыль на производителя другим способом, путем повышения цен на другие товары. Это может привести к тому, что будет попытка организовать недостаток этих товаров в торговле, если они будут продаваться по сниженным ценам, объяснил экономист.

«В каких-то обстоятельствах допустимо и такое воздействие, если повышение цен оказывает очень сильный дестабилизирующий социальный эффект. В таких случаях и жесткие меры возможны. Мы же живем не ради достижения экономических результатов, а ради обеспечения социального благополучия населения», — заключил экономист.

Прошлый опыт

Экономист Павел Медведев отреагировал на введение ограничений цен на продукты более критично. Эксперт напомнил, что такая практика уже применялась ранее.

«Как это скажется на рынке, это уже известно сотни лет. В 2008 году последний раз ограничивали цены на дешевые продукты, в частности на дешевых хлеб. Результат был такой, как написано в учебниках – хлеб исчез. Из любви к гражданам им постарались обеспечить простой хлеб по низкой цене. А обеспечили исчезновение этого хлеба из продажи. Вместо того, чтобы покупать по повысившейся цене, но все-таки дешевый хлеб, они покупали дорогой», — сказал собеседник ФАН.

Регулирование цен происходило 70 лет при советской власти и во многом способствовало развалу СССР, потому что исчезли важные товары, подчеркнул он.

«Если вы назначаете цены ниже рыночных, то вы добиваетесь только одного – товар исчезает из продажи. Я думаю, что этого сделано не будет, потому что Андрей Белоусов – мой бывший студент, очень квалифицированный экономист. Его квалификация очень высокая, намного выше, чтобы это понимать», — подытожил Медведев.

Ранее экономист Павел Медведев в комментарии ФАН назвал условие роста российской экономики в следующем году.