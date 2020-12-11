Шугалей отметил точность изложенных фактов в биографическом фильме

Петербург, 11 декабря. Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан посмотрели по дороге на Родину обе части посвященного им фильма, рассказал президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

В официальном Telegram-канале первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ рассказал, что сотрудники МИД и Минобороны РФ провели колоссальную операцию по спасению ученых. По его словам, Правительство национального согласия не выдержало давления и освободило россиян из плена. Максима и Самера уведомили о том, что они отправляются домой за несколько часов до выхода на свободу.

«В тюрьме о них «позаботились», выдали два спортивных костюма «на дорожку». Лететь в изношенных тюремных робах заключенные не могли», — рассказал Малькевич.

Социологов ожидал долгий перелет в Россию. За это время они успели посмотреть оба фильма, посвященных их жизни в частной тюрьме «Митига» — «Шугалей» и «Шугалей-2». Александр Малькевич решил узнать мнение ученых о кинолентах. Максим отметил точность изложенных фактов, в том числе и то, что его действительно водили на расстрел три раза, как показано в первой части, а также приносили «протоколы допроса» на арабском языке и просили подписать.

«Блестяще передано то, что происходило с нами на самом деле. Разве что… условия содержания на самом деле хуже», — приводит слова Шугалея общественник.

В заключение президент ФЗНЦ добавил, что продолжит бороться за освобождение других заключенных, находящихся в тюрьме «Митига». В частности, сына бывшего главы МИД Ливии Мохаммеда Треки, которого арестовали за предложение помочь в переговорах по дальнейшей судьбе российских социологов.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию в начале прошлого года для проведения исследования, заранее подготовив все необходимые для осуществления научной деятельности на территории иностранного государства документы. Их командировку согласовали функционеры ПНС. Однако в мае 2019 года россиян захватили в плен и без разъяснения причин поместили в частную тюрьму «Митига». За решеткой они провели более полутора лет. За время незаконного удержания им так и не предъявили официальных обвинений.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российские социологи прибыли в Россию, где их встретили родственники.