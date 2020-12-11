Конфликт между демократами и Трампом может привести к развалу США

Итоги президентских выборов в США так и не подведены, что может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до развала Америки. Если пересмотр итогов выборов американского лидера затянется, гражданский конфликт может перерасти в гражданскую войну, отмечают аналитики. Тем временем Аризона присоединилась к иску Техаса по поводу махинаций на прошедших президентских выборах, а всего к нему уже присоединилось 19 штатов, сообщает Your News. О поддержке иска Аляской сообщает Washington Times.

Перед США замаячила угроза развала

Перед США всерьез замаячила угроза развала из-за продолжающихся судебных разбирательств по поводу результатов президентских выборов. Впервые со времен Гражданской войны (1861–1865 гг.) в Америке возникла ситуация двоевластия, когда фактически имеются два центра силы, которые не признают легитимность друг друга.

Действующий лидер США Дональд Трамп категорически отказывается называть демократа Джо Байдена избранным президентом. Консервативные СМИ регулярно обнародуют новые скандальные факты фальсификаций в ходе ноябрьского голосования, 90% республиканцев в Конгрессе США не поздравили Байдена с победой на выборах.

Ведущие деятели правого движения Америки и консервативные лидеры общественного мнения обвиняют демократов в фабрикации выборов, либеральные медиа называют Трампа узурпатором и кричат, что действующий президент намерен установить диктаторский режим.

Направленный в Верховный суд США иск генерального прокурора Техаса Кена Пакстона, в котором оспариваются официально озвученные результаты выборов в Пенсильвании, Висконсине, Джорджии и Мичигане, поддержали в общей сложности администрации 20 республиканских штатов — это более трети всех американских регионов.

Звучат мнения, что это еще не предел и скоро все республиканские региональные администрации присоединятся к техасскому иску. Кроме того, 106 республиканцев из Палаты представителей США в открытом письме высказались в поддержку претензий Техаса. Четверку штатов-ответчиков, в свою очередь, защищают администрации всех 23 демократических штатов. Генеральные прокуроры этих регионов уже обвинили Техас в подстрекательстве к мятежу против федерального центра.

Многие авторитетные журналисты и эксперты указывают, что противоречия между демократами и сторонниками президента-республиканца достигли такого накала, что Соединенные Штаты оказались на грани серьезного гражданского конфликта. Влиятельный консервативный радиоведущий Раш Лимбо в эфире своего шоу заявил, что США грозит развал.

«Я действительно думаю, что мы движемся в сторону сецессии (выхода из состава государства какой-либо его части. — Прим. ФАН), — подчеркнул Лимбо. — Я вижу все больше и больше людей, спрашивающих: что у нас общего с жителями, скажем, Нью-Йорка? Не может быть мирного сосуществования двух совершенно разных теорий жизни, теорий государства, теорий того, как мы управляем нашими делами. Мы не можем все время находиться в этом ужасном конфликте без того, чтобы однажды что-то пошло не так».

После этих слов на Лимбо посыпались обвинения в государственной измене и в подливании масла в огонь.

Тем временем в штате Техас один из местных законодателей поднял вопрос об отделении от США. Депутат техасского законодательного собрания Кайл Бидерманн заявил, что федеральное правительство вырвалось из-под контроля и нарушает права региона.

«Я обязуюсь инициировать законопроект, который позволит провести референдум о независимости Техаса», — говорится в заявлении Бидерманна.

Громкое заявление Бидерманна можно считать прямой угрозой администрации Байдена. Вопрос об отделении Техаса ни разу всерьез не вставал уже более четырех лет, но вновь стал периодически подниматься именно в последние дни.

Вооруженная Америка

Одно из самых серьезных опасений консервативно настроенных жителей и политиков связано с планами демократов усилить контроль за оборотом оружия среди граждан США. Уже известно, что Джо Байден при помощи исполнительных приказов намерен резко ограничить действие Второй поправки к Конституции США, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия.

За минувший год в Штатах не произошло ни одного крупного массового убийства при помощи огнестрельного оружия, а число продаж пистолетов, ружей и штурмовых винтовок побило все прежние рекорды. Общественная поддержка ужесточения контроля за огнестрельным оружием крайне мала, поэтому ограничительные и запретительные меры Байдена наверняка вызовут мощное противодействие и ответную реакцию.

Удар по бизнесу

Большинство американцев выражает открытое недовольство по поводу серьезных мер по ограничению предпринимательской деятельности и свободы передвижения, которые обещает ввести Байден и его советники по здравоохранению в первые месяцы 2021 года. Для львиной доли жителей США жесткий карантин и тотальная самоизоляция совершенно неприемлемы.

На фоне Байдена, призывающего отправить Америку под всеобщий «домашний арест», Трамп в глазах многих стал символом сопротивления бессмысленным ограничениям. Судя по настрою, риторике и жесткому судебному противостоянию с демократами, действующий президент не намерен сдавать свои позиции. Во многом поэтому в самое ближайшее время политический конфликт в США рискует превратиться в вооруженный, считают аналитики.