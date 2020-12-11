Штраф за незаконное предпринимательство в России может вырасти в 20 раз

В Госдуму внесен законопроект, над которым в Самарской губернской думе работали четыре года. Предлагаются изменения в КоАП РФ в виде штрафа в размере от 20 до 40 тыс. рублей за ведение предпринимательской деятельности, которая реализуется без оформления ИП или юрлица. Об этом корреспонденту ФАН рассказал председатель комитета Самарской губернской думы по промышленности, предпринимательству и торговле Вячеслав Малеев.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» поддержали 29 субъектов. По мнению авторов, документ вписывается в тенденцию к легализации деятельности граждан.

«Работа над законопроектом велась депутатами нашего комитета в течение почти всего созыва — четыре года. С предложением об усилении административной ответственности к нам обращались уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области, главы муниципалитетов, предпринимательское сообщество региона», — сказал корреспонденту ФАН Вячеслав Малеев.

Согласно части второй статьи 14.17.1 КоАП, за первое нарушение предприниматель наказывается штрафом от 500 до 2000 рублей. При этом, как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, за второе нарушение предлагается сделать штраф в 20 раз больше, чем за впервые совершенное правонарушение.

По словам Малеева, уполномоченные органы регулярно регистрируют случаи повторного осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

«Депутаты посчитали, что многократное усиление ответственности за повторное правонарушение позволит максимально пресечь его совершение», — уверен представитель Самарской губернской думы.

Правительство в своем отзыве рекомендовало авторам документа изучить практику субъектов РФ. По итогам исследования за период с 2016 по 2019 годы в регионах зафиксирован рост количества правонарушений по статье 14.1 КоАП. Так, в Астраханской области выявлено почти 2,5 тысячи нарушений, в Республике Дагестан сотрудниками полиции составлено более 5,5 тысячи протоколов, по Московской области рост правонарушений составил от 48 до 7455.

Руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и экспертизе законопроектов Екатерина Авдеева считает, что усиление ответственности за повторное совершение правонарушения должно иметь позитивный эффект.

«Ведение нелегальной предпринимательской деятельности с использованием серых, по сути, схем, где не оплачиваются налоги, а все расчеты происходят посредством наличных платежей, не только наносит вред бюджету нашей страны, но и вредит реальному бизнесу», — пояснила ФАН Авдеева.

Во многих сферах такая конкуренция доводит до банкротства добросовестных представителей бизнеса.

В «Деловой России» Федеральному агентству новостей рассказали, что для решения проблемы нелегального ведения бизнеса нужно использовать механизмы не только административной ответственности, но и уголовно-правовой.