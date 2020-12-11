Поджог мужчиной авто с женой на трассе в Ялте расследуют как покушения на убийство

Ялта, 11 декабря. Следственный комитет РФ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело после произошедшего поджога авто на трассе Ялта-Симферополь недалеко от курортной столицы Крыма. Дело возбуждено по факту покушения на убийство 48-летней местной жительницы.

Напомним, как ранее сообщал ФАН, утром недалеко от поселка Даниловка под Ялтой произошло возгорание автомобиля Mersedes Sprinter. Как выяснилось, в миниавтобусе супружеская пара ехала в Алушту. По дороге у них произошла словесная перепалка, из-за которой мужчина устроил поджог автомобиля.