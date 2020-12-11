Астрологический прогноз на Новый 2021 год Быка — каким знакам зодиака повезет

Астрологи считают, что уходящий 2020 год, который ко всем другим бедам был еще и високосным, исчерпал запас неприятностей, отпущенных человечеству на ближайшее время. Поэтому надежды на Новый 2021 год, который пройдет под знаком Белого Металлического Быка, самые радужные: стабильность, удачу и счастье прочат всем знакам зодиака. Но особенно повезет тем, кто готов дружить с Быком, который ценит стабильность, порядок и упорный труд.

Когда наступит год Белого Металлического Быка по китайскому календарю

Наступление Нового года по китайскому (восточному) календарю приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Согласно этому правилу, год Белого Металлического Быка начнется в пятницу, 12 февраля 2021 года, и продлится до субботы, 30 января 2022 года.

Кто такой Белый Металлический Бык

Напомним, сейчас завершается год Крысы, которая в феврале 2021 года официально уступит свое место второму знаку китайского зодиака — Быку. Об особенностях 12-летнего китайского зодиака ФАН уже рассказывал.

Что касается Быка, то есть восточная легенда, как это животное было первым в очереди к Создателю, чтобы получить лучшие подарки и право первенствовать в зодиакальном цикле. Но хитрая Крыса, вскочив на спину Быка, добежала до верховного божества первой и хитростью заполучила все бонусы, предназначенные для победителя. Бык, естественно, затаил обиду, поэтому тем, кто родился в год Крысы, в 2021-м стоит быть настороже. На все другие знаки китайского 12-летнего гороскопа это предостережение не распространяется.

Кроме того, нужно помнить, что Бык, который придет после високосного года, существо надежное, домовитое, крепко стоящее на земле, трудолюбивое и ответственное. Так что всех обладателей этих качеств в Новом году ждет заслуженная награда.

Отличительные особенности Быка

Бык — это знак тех, кто родился в 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 годах. Бык считается символом надежности и ответственности, именно за эти качества ценятся мужчины, родившиеся под вторым знаком китайского зодиака. Быки ценят уют и материальное благополучие, среди них часто встречаются люди состоятельные и успешные.

Бык-мужчина чрезвычайно ценит семью, имеет репутацию отличного семьянина. Для него оптимальным считается союз с представительницами своего знака, а также со Змеей, с Петухом и Лошадью.

Женщины-Быки также настроены на крепкую семью, они усердные и расторопные, часто преуспевают и дома, и на службе. Женщина, родившаяся под этим знаком, часто и заслуженно имеет репутацию отличной жены и матери. Ее союз считается наиболее прочным с Кроликом, Козой и Свиньей. Так что в Новом году особенно повезет таким семьям.

Считаются приемлемыми союзы женщины-Быка с мужчиной с таким же знаком, а также с Петухом и Змеей. Брак женщины-Быка с Тигром и Собакой может оказаться сложным, но ничего невозможного в таком союзе нет, говорят специалисты по китайскому гороскопу.

Как встречать год Быка

Бык любит стабильность, да и нынешняя эпидемиологическая обстановка не способствует новогодним безумствам. Пора вспомнить, что Новый год — семейный праздник, который стоит провести среди самых близких. Традиционный новогодний стол на этот раз может быть без особых изысков, до которых скромняга Бык не охотник.

Традиционные новогодние салаты, жаркое (из уважения к хозяину будущего года не с говядиной), побольше сладкого — Бык это оценит. Для тех, кто намерен придерживаться в новогоднюю ночь поста, стоит заранее приготовить салаты из свежих овощей с растительным маслом, кроме того, пусть на столе будет побольше фруктов. Напитки тоже лучше предпочесть фруктовые: морсы, соки, компоты. Следует помнить, что Бык очень не любит пьяных, поэтому выводы стоит сделать заранее.

Наряды и новогоднее убранство дома желательно выдержать в соответствующих тонах. Не раздражайте Быка красными платьями, блузками и аксессуарами, он от этого цвета не в восторге. Об этом стоит помнить и в новогоднюю ночь, ведь Бык уже наготове даже до наступления своего официального срока вступления в должность.

Наряды светлых тонов, металлические аксессуары, натуральные материалы — наилучший выбор. Аккуратнее с изделиями из кожи, возможно, лучше отдать предпочтение другим материалам. Но главное, советуют астрологии и психологи, — побольше позитива и праздничного настроя, тогда год Быка вас не разочарует.