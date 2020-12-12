Шаманка рассказа о магической дате 12.12.2020

Високосный 2020 год припас для нас много не самых приятных сюрпризов. Последний, 12-й месяц, наоборот, даст возможность загадать самое заветное желание, а магическая значимость даты 12.12.2020 поможет в ее осуществлении. Многие нумерологи уверены, что число 12 наделено силой и положительной энергией. Эта дата подразумевает трансформацию своих мыслей в лучшую сторону: если вы выстроите для себя здоровую картину жизни с целями и мечтами, то все обязательно сбудется.

Потомственная шаманка и астронумеролог Елена Батыр рассказала ФАН, почему дату 12.12.2020 считают магической, что нужно делать в этот день и как способствовать исполнению желаний, загаданных в этот день.

«Дата считается магической, потому есть повтор. Чем больше повторов, тем больше будет в жизни хорошего. Ты сажаешь огород и получаешь урожай — это хорошо и правильно, потом ты делаешь это снова и снова. Любое умножение и увеличение одинаковых чисел считается магическим», — объяснила шаманка.

Елена Батыр рассказала, что в этот день необходимо не только загадывать желания, но и начинать новые дела. Например, если вы давно хотели открыть свой бизнес, то магическая энергия даты 12.12.2020 точно поможет вам выстроить план реализации. Визуализировать желание или мечту нужно так, будто она уже осуществилась.

Шаманка предупреждает, что в этот день волнение увеличится в два раза. Вы, конечно, можете достигать всего, чего хотите, но через возможные тревоги и конфликты. Несмотря на преграды, дело точно пойдет.

«В сумме цифра 12 дает три. Тройка — это число творчества и памяти. В этот день очень хорошо будет развита память: если в другие дни вы все забывали, то сегодня сможете вспомнить многие важные детали. В эту дату может открыться сильный творческий поток, но, повторюсь, через волнения и тревоги», — отмечает Елена Батыр.

Если вы хотите писать заветные мечты на бумажке, то не торопитесь. Шаманка объяснила, как лучше сделать, чтобы желание сбылось.

«Есть люди, которым категорически нельзя писать на бумажке, это все индивидуально. Один большой совет. Нужно визуализировать», — объяснила астронумеролог.

Также Елена Батыр отметила, что от советов сегодня нужно воздержаться. Каждый человек должен сам принять то или иное решение — без воздействия другого лица. Лучше, наоборот, сделать кому-то приятное и пожелать чего-то хорошего. По мнению шаманки, в эту дату нужно меньше принимать близко к сердцу тревоги и волнения.