Зачем Индии закон о любовном джихаде

Индия поражает воображение — бесчисленные культуры, языки и мировоззрения, часто противоречащие друг другу, слабо связанные с Конституцией, устанавливающей равные права и общие ценности для невероятно разнообразного населения.

Уже не в первый раз в стране поднимается проблема межрелигиозных браков и взаимоотношений между представителями различных религий. Однако впервые этот вопрос вышел на уровень законодательного запрета. Теперь государство в одном из штатов имеет право аннулировать межрелигиозный брак, если он заключен «с целью смены религии».

Новый закон

В прошлом месяце штат Уттар Прадеш стал первой индийской провинцией, принявшей закон против принудительных или мошеннических религиозных обращений, предусматривающий наказание для тех, кто принуждает других к обращению в свою веру или заманивает их в эти обращения через брак. Закон предусматривает 10 лет тюремного заключения и аннуляцию брака в случае, если он признан совершенным с целью заставить одного из супругов сменить религию.

Закон не упоминает конкретной религии, но критики называют его исламофобским, так как он был принят исключительно с целью предотвращения «любовного джихада». Жестко настроенные индуистские группы описывают его как заговор с целью обращения индуистских женщин в ислам путем введения их в заблуждение обещаниями любви и брака.

Закон был принят несмотря на то, что многочисленные расследования не смогли найти никаких доказательств существования «любовного» заговора, а само центральное правительство Индии признало, что термин «любовный джихад» не имеет достоверного определения.

Более того, любые фактические преступления, такие как принудительное обращение в другую веру или брак, заключенный под ложным предлогом или принуждением, уже наказуемы в соответствии с существующим законодательством.

Что такое любовный джихад?

Концепция «любовного джихада», как утверждают некоторые индийцы, строится в том, что мусульманские мужчины выбирают в жены немусульманских женщин для того, чтобы заставить их сменить религию. Верность религии является доминирующей, если не центральной идеей любовного джихада. Брак по любви может быть заключен между любым мужчиной и женщиной, как в рамках одной веры, так и вне ее. Но исламский любовный джихад существует только между мусульманскими мужчинами и немусульманскими женщинами.

Современная проблема любовного джихада в Индии

Термин «любовный джихад» был придуман в индийском штате Керала в 2009 году. Идиома получила признание, когда Верховный суд штата попросил полицию расследовать случаи смешанных браков мусульман с немусульманскими женщинами. К обеспокоенным индуистам присоединились местные христианские общины.

Расследование началось в 2017 году, однако полиция Кералы не обнаружила ни доказательств «любовного джихада», ни существования организации под названием «Ромео Джихад», которая осуществляла бы его.

Большинство девушек, чьи семьи жаловались на то, что дочери оставили родительский дом и самовольно вышли замуж, как оказалось, сочетались браком с индуистскими мужчинами, хотя и принадлежащими к другим кастам. Тем не менее, средства массовой информации и различные секции РСС («Раштрия сваямсевак сангх» — Союз добровольных слуг Родины) развернули информационную кампанию против «великого мусульманского заговора».

В 2019 году заместитель председателя Комиссии по делам меньшинств штата Керала написал министру внутренних дел Индии Амиту Шаху об организованном обращении христианских женщин не только в ислам, но и в терроризм, добавив, что «идет любовный джихад».

Первые аресты

Несмотря на то, что закон о «любовном джихаде» только вступил в силу, полиция Северной Индии уже арестовала 10 мужчин за то, что они якобы заставляли женщин менять религию после вступления в брак.

Чиновники в Уттар Прадеше, самом густонаселенном штате страны, утверждают, что закон помогает предотвратить мошенничество и был разработан для защиты молодых женщин.

«Мы используем новый закон, чтобы арестовывать только тех людей, на которых есть доказательства, что это явный случай насильственного обращения в религию», — сказал один из полицейских чиновников в интервью СМИ на условиях анонимности, поскольку не был уполномочен информировать прессу.

Какие критерии будут служить для дифференцирования брака по любви и брака с целью заставить сменить религию — не совсем понятно. Очевидно, что свидетельства родственников не могут приниматься в расчет из-за предвзятости, и вопрос о классификации брака останется на личное усмотрение судей и полицейских.

Помимо Уттар Прадеш, еще четыре других индийских штата — Мадхья Прадеш, Харьяна, Карнатака и Ассам — заявили, что планируют ввести аналогичные законы против религиозного обращения через брак.

Не только религия

Критики этого закона считают, что он противоречит индийской конституции.

Юрист, бывший министр финансов Индии и экс-министр внутренних дел Индии Паланиаппан Чидамбарам заявил, что закон «о любовном джихаде» — это «атака на персональный выбор, свободу, личную жизнь, достоинство, равенство мужчины и женщины, а также право любить, жить вместе или вступать в брак» и более того — «мошенничество с Конституцией».

Многие гражданские активисты считают, что за идеей борьбы с «любовным джихадом» скрывается не только беспокойство о межконфессиональных браках. Не менее важной является и стремление контролировать сексуальность женщин, чтобы они не угрожали патриархату и кастовой эндогамии, осуществляя выбор в своих браках.

По данным индийского исследования человеческого развития, проведенного Мэрилендским университетом и Национальным советом прикладных экономических исследований в 2004-2005 и 2011-2012 годах, только 4,99 процента женщин в Индии имели полный и единоличный контроль над выбором своих мужей. 73 процента опрошенных женщин сообщили, что их супруга выбрали родители или родственники.

Дополнительным следствием закона о «любовном джихаде» станет дальнейшее закрепление патриархальных норм. В значительной части Индии женщины все еще борются за основные свободы, не имея права голоса в вопросах, касающихся их образования, работы, финансов и брака.

Если женщина осмелится бросить вызов своей семье и обществу, чтобы отстаивать свое право на выбор собственного партнера, она может столкнуться с угрозами, насилием и, иногда, даже смертью. Как правило, семьи сбежавших женщин, выдвигают самые разнообразные обвинения против супругов, чтобы использовать государство для разрыва неугодного им брака.

Что стоит за индийским законодательством о «любовном джихаде»?

Секуляризм является одним из центральных конституционных принципов построения индийского государства, несмотря на неоднозначные отношения между индуистами и мусульманами — двумя крупнейшими религиозными общинами в Индии.

Идеология правящей ныне Индийской Народной Партии (ИНП) коренится в утверждении, что Индия является индуистской страной. А потому законодательство, криминализующее так называемый «любовный джихад», выглядит логичным и последовательным шагом.

В социальных сетях распространяются фальшивые слухи и видео, утверждающие, что женщины становятся мишенями мусульманских мужчин, что приводит к беспорядкам и линчеванию. Индуистские женщины, вышедшие замуж за мусульман, подвергаются оскорблениям и издевательствам.

Превращение мусульманина в потенциального врага продвигает не только идеологическую, но и политическую повестку дня. Создание общей угрозы помогает консолидировать голоса, объединяя избирателей по очень эмоциональному вопросу и поощряя их голосовать по религиозным признакам, а не по другим проблемам. Что дает правящей ИНП преимущество перед другими партиями во время государственных и национальных выборов.

Пока что только один штат принял закон о «любовном джихаде», но на подходе еще несколько. Религиозная поляризация индийского общества нарастает на глазах.