Женщины паникуют: сотни мужчин-мигрантов могут поселиться вблизи английского городка

Жители маленького городка Бартон-Стейси в британском графстве Хэмпшир озабочены планами МВД организовать в окрестностях лагерь для 500 мужчин-беженцев из Ближнего Востока. Местное население, численность которого составляет около 1 тысячи человек, опасается за свою безопасность, на которую могут посягнуть приезжие. Об этом сообщает Breitbart.

Глава городского совета Фил Норт сравнил потенциальный проект с «открытой тюрьмой».

«Приток 500 молодых людей в городок с населением всего в 1000 человек будет иметь чрезвычайно пагубные последствия. Как нам продемонстрировал опыт, подобное всегда приводит лишь к росту антиобщественного поведения и преступности», — заявил он.

Уже создана петиция с требованием к министерству пересмотреть свои планы относительно постройки лагеря беженцев вблизи Бартон-Стейси. Ее подписали 1500 человек.

«Я боюсь, что буду очень нервничать, позволяя своим детям 12 и 10 лет гулять по улицам в одиночку. Это неподходящее место для такого лагеря», — сообщает одна из местных жительниц.

«Как мать, я сильно обеспокоена размещением этого лагеря рядом с нашей деревней. Моя дочь-подросток и любые другие женщины имеют право чувствовать себя в безопасности на своей земле», — сообщает другая жительница, поддержавшая петицию.

«Я считаю, что 500 человек, которым будет почти нечего делать, представляют значительную угрозу для безопасности и благополучия нашей маленькой деревни», — дополнила пожилая женщина.

Около 8500 нелегальных мигрантов высадились на Британские острова в 2020 году после путешествия из Франции через Ла-Манш на небольших резиновых лодках.

Ранее ФАН рассказывал, что Лондон планирует выслать из страны всех иностранных бомжей.