Четверо испытателей вакцины Pfizer и BioNTech получили паралич лица

Четверо британских добровольцев, участвовавших в испытаниях антикоронавирусной вакцины Pfizer и BioNTech, получили паралич Белла, выражающийся во временном нарушении работы лицевых нервов из-за их воспаления, распухания или сжатия. Об этом сообщает Zee News.

Four Pfizer vaccine volunteers develop Bell's palsy...



Bell's palsy is a condition that causes a weakness or paralysis of the muscles in the face...



The condition causes one side of your face to droop or become stiff.https://t.co/aAaeEWUudH pic.twitter.com/SIGWx4WONH — Spiro (@o_rips) December 10, 2020

Ранее две медсестры из Англии получили анафилактический шок после введения им препарата от COVID-19. Сотрудниц медучреждения сразу же пришлось спасать инъекциями адреналина.

Это событие привело к появлению дополнительной рекомендации в отношении применения нового препарата: его нельзя вводить людям, склонным к сильным аллергическим реакциям на лекарства или пищу. Также вакцинацию разрешается проводить лишь в учреждениях, которые обладают оборудованием, препаратами и компетентным персоналом для оказания реанимационных действий. Анафилактический шок дополнил список возможных побочных реакций.

Анафилактоидная реакция — это тяжелая форма реагирования организма, которая может вызвать затрудненное дыхание, отек лица и языка, а также головокружение. Сообщается, что нормальными последствиями введения препарата являются дискомфорт в месте укола и легкие симптомы гриппа в последующие дни.

В США при испытаниях вакцины этих двух компаний погибли шесть участников клинических исследований. Отмечается, что четверо из умерших получили плацебо, а двое других — настоящий препарат. У одного из последних добровольцев спустя 60 дней после инъекции произошла остановка сердца. Второй скончался через три дня после прививки. Указывается, что он страдал ожирением и атеросклерозом.