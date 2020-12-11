Гонка вооружений: страны Европы скидываются на создание общего беспилотника

Штутгарт, 11 декабря. Германия, Франция, Италия и Испания договорились о сотрудничестве в рамках проекта по созданию среднемагистрального беспилотного летательного аппарата нового поколения. В разработке примут участие такие компании, как Airbus Germany, Dassault Aviation и Leonardo. Официальное подписание соответствующего контракта состоится в начале следующего года, сообщает Defense News.

Сборка БПЛА развернется в немецком городе Манхинг. Некоторые элементы будут изготавливаться в других странах. Так, например, создание фюзеляжей полностью ложится на плечи Испании. Отмечается, что благодаря подобному разделению труда «повысится эффективность» и снизится стоимость готовых летательных аппаратов. Неизвестно лишь, кто будет производить двигатели для этих самолетов.

Ожидается, что первый полет «Евродрона» состоится в 2025 году, а в 2028 году БПЛА начнет поступать в вооруженные силы европейских стран.

Данный тип вооружения активно развивается в последнее время. Так, несколько ранее американские компании Boeing, General Atomics и Kratos заключили контракт с ВВС США на разработку автономного беспилотника нового поколения. У них есть всего пять месяцев, чтобы предоставить первые опытные образцы боевых машин в рамках программы, получившей название Skyborg.

Пентагон желает получить семейство недорогих, маневренных беспилотных летательных аппаратов, потери которых были бы финансово приемлемы. БПЛА должны будут выполнять задачи, излишне опасные для жизней пилотов-людей.

Военные чиновники из Пентагона ожидают, что опытные образцы для первоначальных летных испытаний будут представлены не позднее мая 2021 года. Затем в июле 2021 года их допустят до основной серии тестов. В ходе этого этапа будет проверено умение каждого БПЛА взаимодействовать с пилотируемыми самолетами.