Эксперт рассказал, почему Байден и Харрис стали обладателями звания «Человек года»

Либеральным кругам Соединенных Штатов Америки необходимо надавить на американское и даже мировое сообщество на фоне заявлений Дональда Трампа и республиканцев. Именно поэтому по версии американского журнала Time Джо Байден и Камала Харрис стали обладателями звания «Человек года». Такое мнение в беседе с ФАН выразил политический обозреватель Владимир Соловейчик.

Журнал Time назвал «Человеком года — 2020» кандидата в президенты Джо Байдена и его помощницу Камалу Харрис. Среди претендентов был и Дональд Трамп, который по понятным причинам здесь не был серьезным конкурентом для представителей Демократической партии. Также в списке значились главный инфекционист США Энтони Фаучи, ставший олицетворением образа врачей, работающих в пандемию, и движение за расовую справедливость.

Политический аналитик в комментарии ФАН объяснил, что такой выбор сотрудники газеты сделали неслучайно, ведь это американское издание является либеральным средством массовой информации, выступающее в значительной степени за интересы Демократической партии США.

«Time обслуживает интересы Демократической партии США, к которой принадлежат и Джо Байден, и Камала Харрис. Time — либеральный элемент — на практике проводит неолиберальную, антисоциальную политику, враждебную интересам трудящихся. Он занимается экспортом американских ценностей, американской демократии, в том числе и вооруженным путем по всему миру. Соответственно, было бы удивительно, если бы такого рода издание назвало «Человеком года» действующего президента США Дональда Трампа или, допустим, действующего президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко», — сказал эксперт.

Соловейчик считает, это делается специально: демократы понимают, что «победа» Джо Байдена и Камалы Харрис на этих выборах выглядит сомнительно, а в случае соответствующих судебных решений может стать и юридически ничтожной. Это значит, что таким образом демократы пытаются оказать влияние на общественное мнение США. Обозреватель считает такое действие со стороны журнала вполне логичными и закономерными, назвав его составляющим политических технологий.

«Ничего удивительного в этом нет. Это все одна и та же компания — с одной и той же идеологией, с одними и теми же политическими целями. Я имею в виду издателей, редакторов и журналистов журнала Time с одной стороны и руководителей демократической партии США — с другой. Разумеется, все это делается совершенно сознательно на фоне заявления Трампа и республиканцев о том, что результаты выборов президента США были подтасованы в этом году. Результаты выборов будут оспариваться через суды, это оспаривание уже идет, в это дело может вмешаться и Верховный суд Соединенных Штатов. Поэтому сейчас либеральным кругам Демократической партии США надо надавить на мировое, в первую очередь американское общественное мнение. Ради этого и сделана вся эта операция про людей года. Обычный политтехнологический прием», — объяснил обозреватель.

Владимир Соловейчик припомнил все «заслуги» Байдена, когда тот занимал пост вице-президента при Бараке Обаме. Он обвинил Байдена в вооруженном конфликте на Украине, а также в поддержке там бандеровского режима.

«Его заслуги перед либеральным истеблишментом велики. Он втравил Соединенные Штаты в конфликтую ситуацию на Украине, ведь его сын Хантер Байден взаимодействовал с администрацией Порошенко по финансовым вопросам. Именно Байден поддерживал бандеровский режим в Киеве. Он несет свою личную ответственность за вооруженный конфликт на юго-востоке Украины, унесший тысячи жизней. Много чего еще сотворил Байден при Обаме. Его заслуги перед либеральной Америкой достаточно велики, в том числе из-за них он стал «Человеком года». Это — признание его заслуг перед неолиберальной политикой в прошлом и аванс на будущее», — заявил эксперт.

Также обозреватель отметил и помощницу Байдена — Камалу Харрис. По его мнению, ее политика ничем не отличается от деятельности Барака Обамы.

«То же самое относится и к Харрис. Она проявила себя и будучи сенатором, и до этого работая в органах юстиции в Калифорнии, как абсолютный адепт прав человека на американский манер. Тут тоже все очевидно. Байдену 78 лет. Можно предположить, что он не досидит по состоянию здоровья до конца своих полномочий, тогда Харрис автоматически становится президентом. Она станет вторым изданием Обамы в Белом доме, только в юбке», — подытожил Соловейчик.

Ранее сообщалось, что члены Конгресса США поддержали иск генпрокурора Техаса Кена Пакстона о пересмотре результатов президентских выборов. Он требует признать недействительными итоги выборов в четырех штатах.