Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала новый иск Пригожина к Соболь

Санкт-Петербург, 11 декабря. Команда юристов петербургского предпринимателя Евгения Пригожина составила судебный иск против Любови Соболь за распространение фейковых сведений.

Как стало известно, юрист признанного иноагентом в России «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любовь Соболь разместила в интернете публикацию, которая порочит честь и достоинство предпринимателя. Недостоверные материалы появились в социальной сети Twitter. В указанной публикации сказано, что Евгений Пригожин якобы ворует средства из бюджета.

На фоне произошедшего юристы предпринимателя составили судебный иск против Любови Соболь. Сотрудница ФБК должна ответить перед законом и выплатить бизнесмену компенсацию в размере 5 миллионов рублей за распространение клеветы.

Копии документов были опубликованы пресс-службой компании «Конкорд».



Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Евгений Пригожин пригласил Соболь попрактиковаться в юридической сфере к себе в компанию.