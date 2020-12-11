В провинции Хомс расширили инфекционное отделение больницы для борьбы с COVID-19

Хомс, 11 декабря. Власти Сирии расширили инфекционное отделение Национальной больницы «Аль-Басель» в городе Телль-Калах для борьбы с распространением коронавируса. Об этом пишет информационное агентство SANA.

Количество коек в карантинном отделении увеличилось до 19, кроме того, расширено число мест в реанимации до 9.

Директор больницы «Аль-Басель» Бадиа аль-Ходр рассказал, что в настоящее время идет завершение работ по переоборудованию еще одного карантинного отделения. Это позволит добавить 20 коек для заболевших коронавирусом.

По его словам, реализация запланированных мероприятий позволит в достаточной мере обеспечить жителей провинции Хомс медицинскими услугами, а также помочь вылечиться уже заболевшим гражданам.

На сегодня в Сирии зафиксировано 8787 случаев заражения COVID-19, при этом более половины заболевших уже выздоровели и вернулись к обычной жизни.

Правительством САР принят ряд мер по недопущению распространения коронавируса, который включает в себя дезинфекцию общественных мест и ограничение времени их работы. Для борьбы с пандемией используются проверенные международные практики, привлекаются иностранные медицинские специалисты, в том числе из России, а также развивается взаимодействие с союзниками в сфере здравоохранения.

Кроме этого, Министерством здравоохранения Сирии был разработан план по созданию сети лабораторий, которые проводят тестирование беженцев, возвращающихся в арабскую республику.