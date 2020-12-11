Пашинян и экс-посол США сели в лужу при критике оружия из России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза в один голос утверждают, будто причины поражения армянской стороны в Карабахе коренятся в «устаревшей» военной технике российского производства.

Обозреватель ФАН объясняет, почему оба политика в своей аргументации сели в лужу и отчего такая причина армянских неудач выглядит явно надуманной.

Популистская «отмазка»

Как известно, у победы — тысяча отцов, а поражение — всегда сирота. А еще поражение всегда ставит проигравшего перед необходимостью проанализировать причины неудачи, чтобы постараться искоренить их в будущем. Честный и беспристрастный разбор полетов провести не так уж и просто, поскольку придется признать в случившемся и собственную вину. Куда проще переложить ответственность на какой-то сторонний фактор. Мол, мы бы точно победили, но тут внезапно и не по нашей вине случилась неприятность.

Такой самооправдательный подход частенько используют не только завалившие экзамен студенты, но и проигравшие войну политики. Особенно среди последних принято поминать «некачественное вооружение иностранного производства». Вот, дескать, нас поставщики убеждали, что эти железки — ого-го, поэтому мы их приобрели, а они оказались хламом. В общем, нас обманули!..

«Отмазка» эта популистская, не выдерживающая никакой критики, но крайне популярная. К ней, в частности, во второй половине XX века не раз прибегали руководители арабских государств, которые сначала с удовольствием приобретали вооружение у СССР, а потом, во время конфликтов с Израилем, в больших количествах его теряли. Эти люди не могли публично признаться в собственной некомпетентности и нежелании внимать советским военным советникам, а потому причинами поражений называли «плохую технику». Рожденные таким образом байки о низких тактико-технических характеристиках приобретенного у Москвы вооружения с удовольствием подхватывали в Вашингтоне.

После заключения недавнего перемирия в Нагорном Карабахе, где боевые действия закончились явно не в пользу армянской стороны, премьер-министр Армении Никол Пашинян тоже не смог удержаться от того, чтобы не переложить ответственность за поражение на Москву.

«Система радиоэлектронной борьбы российского производства, развернутая Арменией для защиты неба над Нагорным Карабахом, просто не сработала», — заявил Пашинян 7 декабря во время видеообращения к народу.

То есть вот, оказывается, почему ударным беспилотникам и дронам-камикадзе Азербайджана удалось нанести столь большие потери Армии обороны НКР — используемая армянами российская система РЭБ не сработала!..

Разумеется, этот тезис Пашиняна тут же развили в Соединенных Штатах. 9 декабря на сайте американского журнала Forbes появилась заметка, цитирующая бывшего посла США в Азербайджане Мэтью Брайзу. Тот на голубом глазу заявил, что состоявшие на вооружении армянской армии советские/российские образцы военной техники (танки Т-72 и ЗРК С-300) уже не соответствуют современным требованиям. Плюс к этому Ереван был лишен возможности приобретать ударные беспилотники у Турции и Израиля. Из-за этого, мол, конфликт в НКР и привел к столь печальным для Еревана результатам.

Что ж, давайте разберемся с тезисами Пашиняна и Брайзы.

«Дело было не в бобине»

Начнем с «устарелых» Т-72 и С-300. Пиная их, господин Брайза почему-то умолчал, что эти танки и ЗРК состоят на вооружении не только у армянской стороны, но и у… азербайджанской. Соответственно, если первая с Т-72 и С-300 проиграла, а вторая с таким же вооружением победила, то это случилось явно не из-за того, что упомянутая техника «устарела».

Мы даже не станем погружаться в анализ тактико-технических характеристик перечисленных образцов военной техники, поскольку и без того очевидно, что экс-посол США в Азербайджане — не в ладах с логикой. Лучше перенесемся… в Сирию.

Весной 2020 года в сирийской провинции Идлиб правительственные войска подверглись ударам турецких ударных беспилотников. Анкара трубила о колоссальных потерях сирийцев, но продолжалось эта турецкая эйфория недолго — всего дня два. Затем к месту событий подтянулись сирийские средства ПВО: зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», зенитные ракетные комплексы «Бук» и ЗРК предыдущего поколения «Квадрат».

Также в игру вступили комплексы РЭБ российского производства, расчеты которых состояли, скажем так, не совсем из сирийцев. Координировали эти действия российские военные советники. Итог — турецкие БПЛА были буквально выметены из воздушного пространства Сирии. При этом значительная часть таких беспилотных летательных аппаратов, как Anka-S и Bayraktar TB2, оказались сбиты.

Иными словами, оперативно развернутая, четко управляемая, многокомпонентная и эшелонированная система ПВО оказалась турецким беспилотникам не по зубам, и Анкаре пришлось отступить. Сирийцы же, напротив, продвинулись вперед. При этом — о чудо! — Дамаск был лишен возможности «закупаться беспилотниками в Турции и Израиле». Тем не менее, поле боя осталось за сирийцами.

Почему же то, что сработало у сирийцев в Идлибе, не сработало у армян в НКР? Потому что создать в НКР эффективную систему ПВО армянская сторона не смогла. Ее системы освещения воздушной обстановки, ЗРК и средства РЭБ использовались в Карабахе не в единой связке, а разрозненно. В зонах прикрытия армянских комплексов ПВО имелись многочисленные бреши. А сами комплексы подолгу не меняли позиции — их расчеты явно пренебрегали маскировкой.

Словом, дело было не в том, что «система РЭБ просто не сработала» или «ЗРК С-300 устарел», а в том, что оказались забыты азы развертывания современных систем ПВО. Причем забыли эти самые азы отнюдь не производители систем вооружения, а те, кто эти системы эксплуатировал.

В общем, как говорится в известной фразе, «дело было не в бобине».

Мотивы Пашиняна и Брайзы

Как видим, попытка Пашиняна и Брайзы объяснить поражение армян в Карабахе «некачественным вооружением» попросту несостоятельна — это, что называется, «проверено на турках в Сирии». Настоящие причины неудачи армян в недавнем конфликте лежат совсем в иной плоскости. Но их озвучивание для господина Пашиняна является крайне неприятным.

Фактически, Вооруженные силы Армении так и не пришли на помощь Армии обороны НКР, а поддержка Степанакерту со стороны Еревана ограничилась лишь отправкой немногочисленных отрядов добровольцев и призывами к мировой общественности признать Арцах. При этом сама Армения от признания НКР устранилась… К тому же, уровень подготовки армянского командного состава явно не отвечал современным требованиям, а объявленная Ереваном мобилизация была попросту сорвана.

Прямая ответственность за эти провалы, компенсировать которые было невозможно личным героизмом рядовых защитников НКР, лежит именно на Николе Пашиняне. Разумеется, не только на нем. Но на нем, как на премьер-министре, — в первую очередь. Однако признать это для цепляющегося изо всех сил за власть человека — смерти подобно. Поэтому он и разглагольствует о том, что в поражении виновата техника российского производства.

Что же до Брайзы, то у того мотивы другие. Очернение российской военной техники — это не только удар по имиджу Москвы, но и попытка подтолкнуть потерпевшую поражение сторону к переориентации на иного поставщика. Желательно — заокеанского.

Вот только иракцы, погоняв на американских танках «Абрамс», решили пересесть на российские Т-90, созданные на основе платформы «устаревшего» Т-72. Но господин Брайза об этом вряд ли расскажет.