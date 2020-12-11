Ведущая «Аншлага» сравнила 2020 год с войной и пожелала радости в 2021-м

Регина Дубовицкая в беседе с корреспондентом ФАН назвала страшным 2020 год, который все запомнят в первую очередь из-за пандемии нового коронавируса. Бессменная ведущая «Аншлага» при этом подчеркнула, что унывать нельзя, и призвала зрителей верить в лучшее.

Уходящий год выдался не из простых. Пандемия коронавируса и ее последствия коснулись каждого, невзирая на пол, возраст или статус.

Даже звезды шоу-бизнеса с ужасом вспомнят год Белой Металлической Крысы. Об этом свидетельствуют их многочисленные заявления о бедственном положении. Стоит ли упоминать продюсера Иосифа Пригожина, юмористку Елену Воробей, певца Валерия Меладзе и других артистов с их жалобами на тяготы жизни? А вот знаменитая телеведущая, любимица публики Регина Дубовицкая жаловаться не стала, но сравнила уходящий год с войной.

«Год выдался действительно тяжелым, даже страшным. Я всегда говорила, что мое поколение — самое счастливое, потому что мы прожили жизнь без войны. Но то, что происходит в этом году… Даже не знаю, что страшнее — это [пандемия коронавируса] или война?» — отметила автор и сценарист «Аншлага».

Несмотря на столь сердитое замечание, артистка не унывает и смотрит в будущее с надеждой, чего и желает телезрителям.

«Я желаю только одного — чтобы все страшное, что было в уходящем году, осталось именно в нем. Желаю всем, чтобы у каждого новый 2021 год был не просто лучше, а гораздо лучше, чем прожитый 2020-й. Чтобы 2021 год подарил нам уверенность и радость», — обратилась к читателям ФАН Регина Дубовицкая.

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