В Сети появилось видеообращение освобожденного из плена Шугалея

Санкт-Петербург, 11 декабря. Освобожденный из плена боевиков ПНС Ливии российский социолог Максим Шугалей выразил благодарность всем, кто помог ему вернуться домой.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение Шугалея. Социолог отметил, что его освобождение является результатом спецоперации, которую провели Минобороны РФ и МИД России. Шугалей выразил личную благодарность заместителю министра иностранных дел России Михаилу Богданову, а также всем, кто интересовался судьбой похищенных российских социологов в России и других странах.

«Хочу поблагодарить всех тех, кто вспоминал обо мне, писал про меня в социальных сетях, поддерживал на спортивной арене, авторов и создателей двух фильмов — «Шугалей» и «Шугалей-2», жителей Коми, которые голосовали за меня на выборах, тех, кто стоял зимой с пикетами у посольства в Ливии, конечно же, журналистов, которые эти полтора года не забывали нас и своих коллег», — сказал он.

Напомним, российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были похищены боевиками Правительства национального согласия Ливии в 2019 году, после чего их незаконно удерживали в неофициальной тюрьме «Митига». Россияне провели в заточении более полутора лет. За это время им так и не предъявили официальных обвинений. 10 декабря Правительство национального согласия Ливии освободило российских социологов.