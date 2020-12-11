Александр Малькевич: движение «цифрового сопротивления» будет шириться

Наднациональные IT-корпорации игнорируют законы любой страны и стали угрозой для всего мира. Об этом в беседе с ФАН заявил глава рабочей группы органа по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Александр Малькевич.

Собеседник дал однозначную оценку недавнему призыву депутата Европарламента обратить внимание на политику таких IT-компаний, как Facebook, Twitter, Google.

«Мы не устаем привлекать внимание к проблеме цензуры со стороны этих наднациональных IT-корпораций. Они игнорируют законодательство любой страны, действуют только по своим правилам, которые никому не известны. И это — угроза, вызов для жителей всех стран мира. Приятно, что в Европарламенте это видят, понимают и готовы озвучивать», — сказал эксперт.

Он также отметил, что Россия первой обозначила эту проблему, громко о ней заявила и уже предприняла меры на законодательном уровне. Собеседник добавил, что системная работа, которую ведет Россия, не проходит зря и будоражит всю мировую общественность.

«Все больше и больше неравнодушных людей включаются в нашу орбиту борьбы. Думаю, с каждым месяцем, движение цифрового сопротивления будет шириться», — подытожил Александр Малькевич.

Ранее стало известно, что нидерландский депутат Европарламента от группы «Европейские консерваторы и реформисты» Роберт Рос выразил обеспокоенность по поводу чрезмерного регулирования IT-компаниями своих площадок. В его обращении, направленном в адрес Еврокомиссии, утверждается, что такое положение дел угрожает свободе слова.