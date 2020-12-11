Пассажирский автобус сгорел дотла на трассе под Томском: ФАН узнал подробности

Томск, 11 декабря. В пятницу на 61 километре автомобильной дороги Томск – Каргала – Колпашево произошло возгорание рейсового автобуса, об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 11 декабря 2020 года около 17:10 в дежурную часть ОМВД России по Шегарскому району поступило сообщение о возгорании рейсового автобуса, двигавшегося в направлении города Томска.

«Пассажиры и водитель транспортного средства эвакуировался самостоятельно, информация о пострадавших не поступала. В результате происшествия выгорел салон автобуса», — сообщает пресс-служба ведомства.

Пассажиры автобуса рассказали, что в салоне автобуса чувствовался запах бензина. После в салоне сильно задымило, и пассажиры начали кричать, только после этого водитель принял решение остановиться.

Корреспонденту ФАН удалось связаться с пассажиром автобуса и спросить, как долго люди ждали помощи, стоя на трассе при температуре на улице -15 грудусов.

«Мы вышли из автобуса, отошли от него на метров 50. В этот момент остановилась девушка и спросила кого в Томск отвезти. Мы с коллегой и девушкой попутчицей согласились. Там еще пару машин остановилось, помогали тушить автобус, но возгорание пошло снизу, поэтому требовалась помощь пожарных», — рассказал ФАН пассажир автобуса.

Пассажиры сгоревшего автобуса благодарят неравнодушных жителей области, которые посадили в свои автомобили людей и отвезли в Томск. Для тех, кто решил вернуться обратно в пункт отправления (с. Мельниково – Прим. ФАН), был отправлен автобус Шегарского АТП.