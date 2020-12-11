Подавленный в Китае коронавирус обеспечил ему взрывной рост экономики

Китай, успешно подавивший на своей территории эпидемию коронавируса, оказался единственным из развитых государств, чья экономика существенно выросла по итогам 2020 года. Более того, на фоне общемировой рецессии абсолютный прирост китайского ВВП оказался наибольшим за последние 10 лет. Об этом сообщает ресурс «Русская Германия».

Ноябрьский экспорт в текущем году оказался на 21 процент выше, чем в предыдущем, в то время как импорт увеличился лишь на 4,5 процента. Торговый профицит КНР в прошедшем месяце превзошел отметку в 75 миллиардов долларов.

Некоторые эксперты прогнозируют итоговый рост ВВП Китая на шесть процентов, то есть более чем на один триллион долларов, что является абсолютным рекордом за последние 10 лет. В следующем же году рост китайской экономики может составить 8,2 процента.

В то же время медленно снижается уровень безработицы, который уже опустился с 5,9 процента в апреле до 5,3 процента в ноябре.

Колоссальную роль в позитивных для Пекина показателях сыграла деятельность обывателей всего мира, благодаря которым объемы интернет-заказов многократно увеличились.

Ранее ФАН рассказывал о ситуации в соседней для Китая КНДР. Ее экономика столкнулась с исключительными проблемами после того, как правительство ввело строжайшие меры по борьбе с распространением вируса COVID-19. С конца января 2020 года граница с КНР была официально закрыта, в результате чего объемы торговли между странами резко упали до рекордно низкого уровня. Приближающаяся зима грозит народу Северной Кореи голодом.

Экономические проблемы 2020 года привели к тому, что даже капуста, являющаяся основной возделываемой культурой, оказалась в дефиците. Из-за низкой урожайности и ущерба, нанесенного тайфуном, цены на сельскохозяйственные продукты уже выросли примерно на 25 процентов по сравнению с прошлым годом.